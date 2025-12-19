viernes 19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025
Giro en la causa.

Declararon inocente al excomisario detenido en Villa Centenario por un doble crimen en Lanús

El excomisario detenido fue absuelto del hecho ocurrido en febrero del 2024. Sin embargo, fue declarado culpable de otro delito y ahora espera la condena.

El excomisario detenido en Villa Centenario por un brutal doble crimen en Lanús fue declarado no culpable del hecho por el que era juzgado con otro hombre, que también fue absuelto durante el juicio desarrollado en los últimos días en los Tribunales de Avellaneda.

Tanto Adrián Brulc como Camilo Baliño no participaron del hecho, según determinaron los ciudadanos convocados para ser parte del jurado popular que intervino en el proceso.

En el caso del exfuncionario policial, fue considerado inocente del delito de “tenencia ilegal de arma de fuego y de guerra”. Ahora deberá esperar hasta la audiencia de la próxima semana, donde el juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Avellaneda-Lanús dará a conocer su pena.

Diferente fue la situación del imputado Baliño, que al no estar involucrado en ninguna causa, fue liberado inmediatamente durante la última jornada del juicio.

Por el momento, el doble asesinato de Germán Zuccarelli y de su tía, Ana Russo, queda impune, hasta que no aparezcan nuevas pistas que permitan reactivar la investigación.

Excomisario detenido
Doble crimen en Lanús

Todo ocurrió el viernes 2 de febrero de 2024 por la noche. Zucarrelli y Russo caminaban por la calle Pico al 1400, en la zona de Villa Obrera, cuando fueron sorprendidos por un auto desde el que salieron los disparos. Él recibió siete tiros y murió en el lugar. Russo fue alcanzada por dos balas y falleció 48 horas después luego de permanecer internada.

El auto utilizado fue un Volkswagen Cross Fox que había sido robado días antes y que apareció abandonado poco después en Villa Fiorito. Para los investigadores, ese vehículo fue una de las claves que permitió reconstruir el recorrido del asesino y vincularlo con Brulc.

La hipótesis central apuntaba a un conflicto económico sobre de dinero entre Baliño y Zuccarelli por la compra de un auto. No obstante, esto no pudo ser comprobado.

