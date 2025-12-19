La pericia que demora el juicio contra el hombre que mató a su hijo en Lomas de Zamora

A más de cuatro meses del crimen de Joaquín, el nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora , la causa todavía carece de los resultados de pericia clave en la investigación para determinar el estado de salud mental del imputado.

"A esta altura, ya no debería haber una pericia pendiente", lamentó Natalia Ciak , la madre de la víctima , en diálogo con La Unión , respecto a la pericia psiquiátrica realizada a Alejandro Ruffo , el autor del filicidio que conmovió a los vecinos lomenses.

"En realidad, ya deberían estar, porque ya le hicieron todas las pericias psiquiátricas, y solo esperamos los resultados", explicó sobre el informe pericial. En principio se esperaba que estuviera listo para fines de este año, pero se demoró y recién podría conocerse en 2026.

Una vez finalizada esa etapa, la fiscalía deberá pedir el cierre de la investigación y se definirá si Ruffo será llevado a juicio, o si será considerado inimputable. En ese caso, será internado en un instituto psiquiátrico.

Natalia Ciak, junto a Joaquín, su hijo asesinado. Natalia Ciak, junto a Joaquín, su hijo asesinado.

El padre del nene asesinado está detenido

Mientras tanto, el imputado permanece recluido la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, donde se encuentran los internos con problemas de salud mental. Tras el crimen de su hijo, estuvo internado en el Hospital Gandulfo, donde llegó gravemente heridos, por lesiones que se provocó el mismo con un cuchillo con el que intentó quitarse la vida.

Cabe destacar que Ruffo y Ciak, estaban en pleno proceso de separación. Desde un principio se sospechó que el filicidio fue por una venganza. Una supuesta confesión en el Gandulfo refuerza esa teoría: "Lo maté mandarle un mensaje a la mamá".

Pese a que se negó a declarar ante la fiscal Fabiola Juanatey, y aunque no se dio de manera formal, su testimonio habría sido incorporado a la causa, a cargo de la UFI 2 de Lomas de Zamora.

Por medio de la autopsia, los forenses determinaron que el nene de 8 años murió a causa de una "asfixia". Días atrás, en una entrevista, su madre dio a conocer que el asesino lo hizo con una almohada, versión que fue corroborada por las autoridades.