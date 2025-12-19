viernes 19 de diciembre de 2025
19 de diciembre de 2025
Insólito.

Crimen en Villa Fiorito: mató a su vecino por las zapatillas y ahora pide condiciones para el juicio

La madre de Sergio Ávalos, asesinado en Fiorito, está preocupada por la pena que podría recibir el asesino de su hijo. El pedido que presentó el detenido.

Dairon Adrián Alfonzo Barrionuevo, conocido como Pirulo, pidió ser juzgado en un juicio abreviado.

Dairon Adrián Alfonzo Barrionuevo, conocido con el alias de "Pirulo", pidió ser juzgado en un juicio abreviado por el sangriento crimen de Sergio Daniel Ávalos, atacado a puñaladas durante un robo ocurrido en Villa Fiorito, en diciembre del año pasado.

Meses atrás, las autoridades designaron al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora para estar al frente del proceso judicial. Sin embargo, además de determinar la fecha, también resta acordar la modalidad en la que será llevado a cabo.

La causa es investigada por la Justicia de Lomas de Zamora.
JUSTICIA

Fiorito: investigan las amenazas a la familia de un joven asesinado a puñaladas
Juan Mangoni, el hombre cuyo cadáver fue encontrado en un tanque de agua.
CRIMEN MACABRO

Lo mataron a puñaladas y lo escondieron en un tanque: nueva fecha del juicio

En diálogo con La Unión, Alejandra, la madre de la víctima, contó que durante la última audiencia preliminar desarrollada días atrás, fue informada de que el abogado defensor señaló que "Pirulo" estaría dispuesto a reconocer la culpabilidad del hecho. La condición principal es que, a cambio de eso, sea condenado a "una pena de 8 años".

"No estoy de acuerdo para nada. Estoy indignada, porque es muy poco", expresó a este medio. Además, explicó que la fiscal que estará al frente de la parte acusatoria del caso, estaría de acuerdo con esa modalidad de juicio propuesta.

"Ella dice que nos va a convenir un juicio abreviado, pero para mí no, porque ella quiere pedir una pena de 9 años, y no me entra en la cabeza", agregó.

Sergio Daniel Avalos, asesinado a puñaladas en Villa Fiorito.

Cómo fue el crimen en Villa Fiorito de Sergio Ávalos

Sergio Daniel Ávalos era un vecino de 30 años que el 5 de diciembre del 2024 fue atacado a puñaladas por una persona conocida del barrio, con el alias de "Pirulo" según afirmaron los testigos del caso.

El aporte de los vecinos que presenciaron el crimen fueron parte fundamental de la investigación. Sin embargo, la captura no fue inmediata. El presunto asesino estuvo prófugo y escapó a la provincia de Santiago del Estero, hasta que quedó detenido.

Las autoridades del caso determinaron que Ávalos volvía a su casa en la calle Darwin cuando se encontró con "un conocido del barrio" con quien mantuvo una discusión. Momentos después, el sujeto lo asesinó apuñalándolo por la espalda, para luego llevarse su mochila y sus zapatillas.

Actualmente, el imputado se encuentra tras las rejas por el delito de "homicidio agravado". Durante los meses que estaba fugitivo de la Justicia, la familia de la víctima reclamó Justicia, con manifestaciones incluidas en los Tribunales de Lomas de Zamora.

