Indiana Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero , Indiana Cubero, confirmó su romance con un jugador de fútbol que actualmente se desempeña en Vélez Sarsfield, el club donde su papá fue una reconocida figura y donde jugó en gran parte de su carrera.

La hija de la modelo, de 17 años, blanqueó su romance en redes sociales con el jugador Thiago Silvero, de 19 años , que es una de las promesas de Vélez , con contrato firmado hasta 2028.

“El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, le dedicó el jugador al hijo de la modelo, un gesto que sirvió como confirmación del romance juvenil entre ambos.

Mientras alienta a su novio en los partidos, Indiana comienza su carrera en el mundo del modelaje, siguiendo los pasos de su madre en las pasarelas.

Silvero no es solo el novio de la hija de Nicole Neumann y Cubero Cubero: es también una de las promesas más firmes de las inferiores de Vélez Sarsfield. Es un defensor con visión de juego y pasado en selecciones juveniles, Silvero viene siendo sondeado incluso por clubes internacionales. Dos semanas atrás, renovó su contrato con Vélez hasta 2028.

image El jugador de Vélez, que es el novio de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Mientras que Fabián Cubero, el padre de la novia, es el jugador que más veces defendió la camiseta de la V azulada, sumando 633 partidos y obteniendo siete títulos.

Además, conoció a la madre de sus hijas en el estadio, en una recordada sesión de fotos. La pasión se transmitió a sus hijos e Indiana en más de una oportunidad se dejó ver con la camiseta de El Fortín