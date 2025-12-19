viernes 19 de diciembre de 2025
Escribinos
19 de diciembre de 2025
Amor velezano.

Indiana Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez

Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, blanqueó su romance con un futbolista que es una de las promesas de Vélez.

Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, Indiana Cubero, confirmó su romance con un jugador de fútbol que actualmente se desempeña en Vélez Sarsfield, el club donde su papá fue una reconocida figura y donde jugó en gran parte de su carrera.

La hija de la modelo, de 17 años, blanqueó su romance en redes sociales con el jugador Thiago Silvero, de 19 años, que es una de las promesas de Vélez, con contrato firmado hasta 2028.

Lee además
Rusherking y una azafata de Guido Kaczka.
¿Qué onda?

Rusherking habría comenzado un romance con una azafata de Guido Kaczka
Pamela Anderson y Liam Neeson, a los besos. 
Es el amor.

Pamela Anderson dio detalles sobre su romance fugaz con Liam Neeson

image
Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

“El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”, le dedicó el jugador al hijo de la modelo, un gesto que sirvió como confirmación del romance juvenil entre ambos.

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, en pleno romance

Mientras alienta a su novio en los partidos, Indiana comienza su carrera en el mundo del modelaje, siguiendo los pasos de su madre en las pasarelas.

Silvero no es solo el novio de la hija de Nicole Neumann y Cubero Cubero: es también una de las promesas más firmes de las inferiores de Vélez Sarsfield. Es un defensor con visión de juego y pasado en selecciones juveniles, Silvero viene siendo sondeado incluso por clubes internacionales. Dos semanas atrás, renovó su contrato con Vélez hasta 2028.

image
El jugador de Vélez, que es el novio de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

El jugador de Vélez, que es el novio de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Mientras que Fabián Cubero, el padre de la novia, es el jugador que más veces defendió la camiseta de la V azulada, sumando 633 partidos y obteniendo siete títulos.

Además, conoció a la madre de sus hijas en el estadio, en una recordada sesión de fotos. La pasión se transmitió a sus hijos e Indiana en más de una oportunidad se dejó ver con la camiseta de El Fortín

Temas
Seguí leyendo

Rusherking habría comenzado un romance con una azafata de Guido Kaczka

Pamela Anderson dio detalles sobre su romance fugaz con Liam Neeson

El picante comentario de Ian Lucas al ver a Evangelina Anderson en bikini

Evangelina Anderson a Ian Lucas en MasterChef Celebrity: "Mi amor"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
María Eugenia Rito, en otra. 
¡Ups!

El rebusque de María Eugenia Ritó en las redes sociales: "Califico tu..."

Las más leídas

Te Puede Interesar

La sede del Centro de Panaderos de Cuartel IX queda ubicado en Amberes 1591 (Lomas).
Balance positivo.

Panaderos de Cuartel IX: trabajo solidario en Lomas y apoyo constante a los vecinos durante el 2025

Por  Damián Grassi