Por qué Nicole Neumann está en guerra con sus vecinos de Nordelta

La convivencia entre los vecinos de Nordelta y los carpinchos volvió a quedar en el centro de la polémica luego del tremendo descargo que hizo Nicole Neumann , una defensora de los animales, a través de su propia cuenta de Instagram .

A través de una serie de videos que publicó en Instagram, la modelo relató un episodio que vivió dentro de su country y no dudó en plantarse como defensora de los animales frente a ciertos comentarios que escuchó de otros residentes.

“Buen día. Bueno, mientras hago mi rutina de skincare les quería contar que anteayer venía andando en bicicleta con Cruz y, de golpe, una señora que salía del house se da vuelta y le dice a otro señor que venía caminando: ‘Ay, ¿qué vamos a hacer con los carpinchos? ¿Ya pensaron en eso?’. Yo casi salto, pero dije: ‘No, estoy con el bebé’”, comenzó en Instagram.

Y siguió: “Dije ‘no sé, no me voy a poner a pelear’. Pero después me quedé pensando que lo habrá dicho porque es de las que los defiende, entonces menos mal que no salté ahí. Pero, si fuera de las que los quieren erradicar de la zona, pienso que si venís a vivir acá, tenés que ser consciente de que ellos, primero y principal, son parte de la naturaleza, pero porque además estaban primero que nosotros, era su hábitat”.

image Nicole Neumann,, defensora de los animales.

Nicole Neumann contra sus vecinos

La modelo señaló que los carpinchos forman parte esencial del ecosistema que se modificó cuando los humanos avanzaron sobre terrenos antes naturales. “Esto era tipo pantano. Entonces, si uno viene a invadir, a construir arriba, no podés quitarle el espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho porque los pusieron en la Tierra igual que a nosotros para vivirla y disfrutarla, tanto o más que nosotros”, expresó.

Nicole Neumann también apuntó contra quienes exigen la remoción de los animales. “Básicamente, si no podés convivir con empatía y amorosidad con ellos, por lo menos que no los maltraten o no los quieran retirar de su casa por la codicia del humano. Y si no, andate a otra zona donde no hayan animales si no los disfrutás. Porque para mí, para mis hijos, para la gente que viene de visita, son hasta una atracción del paisaje. Tipo: ‘Ay, mirá qué lindo los carpinchos con su familia’. Es como un plus de estar en un lugar con verde, de naturaleza. Y si no, no sé, andate vos a un lugar cerrado, donde no hayan animales, donde no haya pájaros… La verdad que eso me parece espantoso. ¿Y qué educación, además, le da esa gente a sus hijos? Cero empatía, cero respeto por otros seres vivos”, lanzó.