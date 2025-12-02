Sebastián Yatra puso nerviosa a Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity recibieron la sorpresiva visita del cantante Sebastián Yatra , en una noche de beneficios con una temática de comida tradicional colombiana. Mientras estaban cocinando en su estación, Evangelina Anderson mostró un especial interés por el invitado.

Cuando Damián Betular se acercó a la cocina de Evangelina Anderson con Sebastián Yatra, la participante del certamen de Telefe se mostró muy incómoda.

"No te distraigas", expresó el chef y ella confesó: "Me pones nerviosa... prefiero que vayan a otras cocinas". Entonces Betular le cuenta que ajiaco con patacones y hogao, el plato que deberá cocinar Eva, es el preferido de Sebastián. A lo que la participante le pidió que pruebe lo que está cocinando porque ella no come carne.

"Vos sabes que cuando vienen Luck Ra o La Joaqui me cantan un pedacito de canción, ¿me cantás un pedacito de alguna que te guste?", le pidió Evangelina y Sebastián interpretó su nuevo tema "Canción para regresar".

Buena onda entre Sebastián Yatra y Evangelina Anderson

Posteriormente, cuando llegó el momento en que Evangelina Anderson presentó su plato, Wanda comentó: "Hoy no la juzguen que cocinar con Yatra adelante no es tan fácil". A lo que Germán Martitegui sentenció: "Nunca te vi tan alborotada".

"Maxi estuvo hablando de vos con Yatra, quiso ahí presentar algo", anunció Nara y Evangelina sentenció: "Que sea soltera no significa que esté disponible". Entonces Martitegui indagó: "O sea, te llama Yatra hoy y no salís". Sin dudarlo, la participante afirmó: "Le digo que no". Entre risas, sus compañeros reaccionaron abandonando el estudio.

image Sebastián Yatra, en MasterChef Celebrity.

Sebastián Yatra explicó que trabajó muchas ideas con el jurado y que la noche se iba a tratar de hacerle frente a retos grandes. “La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero”, indicó el músico cuyos plato favorito son las alitas picantes.

Consultado por un consejo para los participantes, Yatra fue categórico: “Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa”.