domingo 30 de noviembre de 2025
Escribinos
29 de noviembre de 2025
Todo mal.

Cómo será la separación de bienes entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron hace meses y hay una fuerte suma de dinero en danza, mientras ella está en pleno romance con Ian Lucas.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, separados.
Evangelina Anderson y Martín Demichelis, separados.

Mientras ella está en pleno romance con Ian Lucas, se supo la suculenta suma que deben dividirse ronda los US$100 millones, que incluye inmuebles, vehículos y otras ganancias. Mientras que la modelo confirmó que, hace algunas semanas, comenzaron con este proceso.

Lee además
Evangelina Anderson, en medio de rumores.
Son rumores.

Qué pasa entre Evangelina Anderson y un joven banfileño

Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity. 
Hasta pronto.

Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

En este contexto, Evangelina Anderson subió una imagen con sus abogados del estudio de Fernando Burlando y escribió: "Con este equipo de bogas, qué protegida me siento".

Embed

Hace algunas semanas, comenzaron las audiencias para llegar a un acuerdo en la división de bienes con Martín Demichelis. Daniel Fava, en A La Tarde, en América TV, aseguró que el número que se debaten ascendería US$100 millones.

EVANGELINA ANDERSON, MARTÍN DEMICHELIS Y MILLONES EN DANZA

Según el periodista, Martín Demichelis hizo, aproximadamente, US$80 millones. Dentro de la división de bienes, entrarían el departamento del Chateau Libertador, que estaría valuado en más de US$3 millones, una mansión en Marbella de casi US$10 millones y el dinero de la venta de su hogar en Alemania que está cerca de US$7 millones. Además, faltaría evaluar el incremento de sus bienes durante su matrimonio.

“A Evangelina le interesa más el global y el bienestar de sus hijos, que el número porque lo tiene asegurado", expresó Luis Ventura, que tiene cercanía con ella por MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, separados.

"Me dicen que se dijeron la frase: 'sos el amor de mi vida'. Pero ahora, se escuchó: 'Le voy a sacar todo' de parte de ella", afirmó Daniel Fava, en respuesta a la información de su compañero.

Mientras que Cora De Barbieri habló con la abogada de Evangelina Anderson sobre los objetivos de la modelo en esta división de bienes.

"Ella quiere hablar y solucionarlo de manera privada entre abogados, sin llegar a juicio. Están trabajando para llegar a consensos previos, desde hace unas semanas", dijo.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasa entre Evangelina Anderson y un joven banfileño

Cómo fue la despedida de Valentina Cervantes en Masterchef Celebrity

Filtraron la primera foto de Evangelina Anderson junto al banfileño Ian Lucas

Qué dijo el papá de Ian Lucas sobre el romance con Evangelina Anderson

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Campi contra Mariano Iúdica. 
Va de retro.

Por qué casi se agarran a piñas Campi y Mariano Iúdica

Las más leídas

Te Puede Interesar

“El caballero de los siete reinos”, en HBO. 
Prendé la tele.

HBO Max renueva dos series del universo de "Game of Thrones"