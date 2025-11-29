Cómo será la separación de bienes entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Hace unos meses, Evangelina Anderson y Martín Demichelis confirmaron su separación oficial en medio de rumores de infidelidades por parte del entrenador, y todavía no definieron ni el divorcio ni la división de bienes, en una contienda judicial que dará que hablar.

Mientras ella está en pleno romance con Ian Lucas , se supo la suculenta suma que deben dividirse ronda los US$100 millones, que incluye inmuebles, vehículos y otras ganancias. Mientras que la modelo confirmó que, hace algunas semanas, comenzaron con este proceso.

En este contexto, Evangelina Anderson subió una imagen con sus abogados del estudio de Fernando Burlando y escribió: "Con este equipo de bogas, qué protegida me siento".

Hace algunas semanas, comenzaron las audiencias para llegar a un acuerdo en la división de bienes con Martín Demichelis. Daniel Fava, en A La Tarde, en América TV, aseguró que el número que se debaten ascendería US$100 millones.

EVANGELINA ANDERSON, MARTÍN DEMICHELIS Y MILLONES EN DANZA

Según el periodista, Martín Demichelis hizo, aproximadamente, US$80 millones. Dentro de la división de bienes, entrarían el departamento del Chateau Libertador, que estaría valuado en más de US$3 millones, una mansión en Marbella de casi US$10 millones y el dinero de la venta de su hogar en Alemania que está cerca de US$7 millones. Además, faltaría evaluar el incremento de sus bienes durante su matrimonio.

“A Evangelina le interesa más el global y el bienestar de sus hijos, que el número porque lo tiene asegurado", expresó Luis Ventura, que tiene cercanía con ella por MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis, separados.

"Me dicen que se dijeron la frase: 'sos el amor de mi vida'. Pero ahora, se escuchó: 'Le voy a sacar todo' de parte de ella", afirmó Daniel Fava, en respuesta a la información de su compañero.

Mientras que Cora De Barbieri habló con la abogada de Evangelina Anderson sobre los objetivos de la modelo en esta división de bienes.

"Ella quiere hablar y solucionarlo de manera privada entre abogados, sin llegar a juicio. Están trabajando para llegar a consensos previos, desde hace unas semanas", dijo.