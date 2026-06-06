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6 de junio de 2026
Sin vueltas.

Jorge Rial contó que manipulaban los votos en Gran Hermano: "Ganaba el que queríamos"

Jorge Rial se refirió a las sospechas de las votaciones en Gran Hermano y también opinó del rol de Santiago del Moro como conductor del reality.

Jorge Rial habló de Gran Hermano.&nbsp;

Jorge Rial habló de Gran Hermano. 

“Yo soy parte de la historia de Gran Hermano, si yo digo que sí es la peor edición parece que todos los demás fueron buenos. No estoy siguiendo Gran Hermano, una vez que lo dejé no lo vi más”, comenzó diciendo en Intrusos. También remarcó que uno de los principales problemas de esta edición estaría relacionado con la flexibilidad de las reglas.

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“Cada conductor tiene su libreto. Por lo que veo, la gente se queja mucho de que hay demasiada permisibilidad, cuando lo importante de Gran Hermano eran las reglas”, señaló.

“Me parece que a Santiago del Moro no lo conozco tanto, pero creo que le chupa un huevo todo eso. No lo veo como conductor, está conduciendo el Gran Hermano que correspondía estar”, sostuvo.

La confesión de Jorge Rial

Finalmente, Jorge Rial habló sobre el funcionamiento interno de Gran Hermano y reveló una práctica que se utilizaba durante su etapa al frente del popular programa.

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Jorge Rial, en tiempos de Gran Hermano.

Jorge Rial, en tiempos de Gran Hermano.

“Hay ciertas libertades, es un programa manipulable. Se manipula alargando o cortando el tiempo de votación, después los votos son reales”, aseguró el periodista.

Y fue aún más lejos con una frase que rápidamente generó repercusión. “Lo alargábamos hasta que emparejaba o ganaba el que queríamos, pero eso es show, es televisión. ¿De verdad se creen lo que pasa?”, lanzó.

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