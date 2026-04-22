Por qué se separaron Jorge Rial y María del Mar Ramón

Jorge Rial y la escritora María del Mar Ramón se separaron después de estar tres años juntos. Según lo informó Ángel de Brito en LAM , ambos tomaron la decisión para priorizar sus trabajos y próximos proyectos, que eran en diferentes países.

"Tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implica pasar un par de años afuera", explicó Ángel de Brito.

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María del Mar Ramón confirmó su separación de Jorge Rial, en diálogo con LAM . "Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar", expresó.

Esta separación de María del Mar Ramón se da en un contexto difícil para Jorge Rial , con su hija Morena cumpliendo prisión domiciliaria luego de haber estado en la cárcel.

María del Mar Ramón estuvo presente durante el momento más difícil de la vida de Jorge Rial. Cabe recordar que su noviazgo salió a la luz mientras ambos estaban en Colombia, su país natal, cuando el periodista sufrió un infarto. Ella estuvo acompañándolo desde el primer momento, llevando muy poco tiempo juntos.

image Jorge Rial y María del Mar Ramón.

María del Mar nació en Bogotá en 1992 y es autora de varios libros, como "La manada", "Coger y comer sin culpa. El placer es feminista", y "Tirar y vivir sin culpa", entre otros.

Además, es columnista de la revista Vice y colabora con frecuencias en varios medios latinoamericanos como Playboy de Colombia, Latfem, Página 12 y El Grito del Sur.