miércoles 22 de abril de 2026
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22 de abril de 2026
Doble crimen

Caso hermanos Oviedo: imputaron por amenazas a la presunta "instigadora" pero piden su detención

"Fue la que organizó todo", aseguró a La Unión la madre de las víctimas. Sin embargo, sigue libre y la causa continúa con un solo detenido.

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, víctimas del incendio en Villa Fiorito.

Los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo, víctimas del incendio en Villa Fiorito.

La Justicia de Lomas de Zamora imputó por "amenazas" a la mujer considerada por los familiares de los hermanos Jorge y Benjamín Oviedo "instigadora" del incendio en Villa Fiorito que derivó en el doble crimen. Sin embargo, reclaman su inmediata detención.

"Solo está imputada por amenazas, pero nostros pedimos que la imputen como la que organizó todo, y que sea detenida, pero necesitamos más pruebas", contó Mariana González, la madre de las víctimas, en diálogo con La Unión.

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Según informaron fuentes judiciales a este medio, la causa cuenta con un hombre detenido con prisión preventiva por el delito de "incendio seguido de muerte en concurso con daños", a disposición de la UFI 6 de Lomas.

Por medio de su abogado, la familia de las víctimas solicitaron que la carátula del caso sea caratulada, para que el acusado afronte sea procesado por un delito más grave.

Hermanos Oviedo
Los hermanos Oviedo habrían sido asesinados por un grupo de personas que quemaron su casa en Villa Fiorito.

Los hermanos Oviedo habrían sido asesinados por un grupo de personas que quemaron su casa en Villa Fiorito.

El doble crimen de los hermanos Oviedo

Las víctimas, de 13 y 30 años, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre del 2025. Desde entonces, sus familiares aseguran que el fuego fue provocado intencionalmente, en venganza. Los asesinos habrían acusado sin pruebas al menor de un supuesto abuso.

"Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", afirmó Micaela, hermana de las víctimas, en sus redes sociales.

"A Benjamín lo asesinaron en banda, más de 15 personas para un nene de 13 años. Su cuerpo se encontró totalmente carbonizado", indicó, mientras que sobre su otro hermano, precisó: "Jorge, con el 80% del cuerpo quemado, no resistió y falleció en el Gandulfo".

En los registros fílmicos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo de personas en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.

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