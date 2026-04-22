La bronca de Sasha Marcich por el mal partido de Lanús

Lanús disfrutó las mieles del éxito con las dos copas internacionales. Pero, en medio de tanta euforia, Mauricio

Lanús disfrutó las mieles del éxito con las dos copas internacionales. Pero, en medio de tanta euforia, Mauricio Pellegrino advirtió que “esta es una temporada nueva, el equipo del año pasado se terminó”. Al Granate le viene costando este primer semestre y tras la derrota en Mendoza el defensor Sasha Marcich mostró su preocupación.

El Granate estuvo lejos de su mejor versión y nunca estuvo en partido, ni siquiera cuando en el complemento ingresaron varios titulares, algunos de ellos para sumar minutos luego de lesiones, como Marcelino Moreno y Dylan Aquino.

“No nos metimos en el partido. Creo que no nos sentimos cómodos en todo el partido y da bronca porque no somos eso”, fue la autocrítica de Marcich.

La postura de Lanús fue negativa, no afloró el fútbol, tampoco la rebeldía y fue dominado por un equipo que a pura voluntad se lo llevó por delante. “Somos un equipo que además del juego y la calidad, deja la vida en cada pelota. Nos costó mucho y casi no creamos situaciones”, evaluó el exTalleres de Escalada.

Sasha Marcich Sasha Marcich analizó el partido de Lanús.

Un cabezazo de Eduardo Salvio que pegó en la parte alta de travesaño fue lo único rescatable de Lanús en ofensiva. Eso habla de lo que le cuesta llegar al gol en las últimas fechas y más desde la ida de Rodrigo Castillo al Fluminense.

Es el octavo partido sin el exGimnasia y Esgrima La Plata. Y, salvo el 5-0 a Newell’s, en los restantes anotó cuatro goles (Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors y Banfield). Y ese déficit lo trasladó a la Copa Libertadores: un gol a Always Ready generando muchísimas chances.

Hay revancha para Lanús

Borrón y cuenta nueva. Ahora el equipo de Mauricio Pellegrino se enfocará en Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de vencer a Platense (4-3), cortando una racha de tres derrotas consecutivas. Con 15 puntos en la zona B del Torneo Apertura, el Ferroviario está a cuatro puntos de Defensa y Justicia, contando con remotas posibilidades de clasificarse a los Play-Offs.

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“Hay revancha rápida. Hay que dar vuelta la página y pensar en el viernes. Sabemos que estamos compitiendo en Libertadores y que en la Copa seguimos vivos, así que ahora hay que recuperarse y pensar en lo que viene”, dijo Marcich.

El partido fue programado para este viernes porque el próximo martes Lanús recibirá a Liga Deportiva Universitaria de Quito por el certamen internacional.