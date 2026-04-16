jueves 16 de abril de 2026
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16 de abril de 2026
Contundente.

Eduardo Salvio, picante tras la nueva medida de la AFA: "No se podrá hacer más goles"

Desde la próxima fecha, se sancionará como infracción el hecho de pararse arriba de la pelota y el jugador de Lanús no ocultó su malestar por esto.

Eduardo Salvio, clarito y al pie.

Eduardo Salvio, clarito y al pie.

Eduardo Salvio, uno de los máximos referentes de Lanús, no ocultó su bronca tras la decisión que tomó la AFA de prohibir que los futbolistas se paren arriba de la pelota. Desde la fecha que viene, esta acción será sancionada como una infracción y el jugador que la haga recibirá tarjeta amarilla.

Esta medida que la sacó la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA), dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino, llegó luego de una polémica que se dio en la última fecha del Torneo Apertura, en la que el Granate logró la victoria en el Clásico del Sur ante Banfield.

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La acción que desencadenó todo se produjo en encuentro entre Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe de la fecha pasada: Julián Palacios, jugador del Tatengue, frenó la pelota y se paró arriba de ella, y eso provocó la furia de los jugadores del León, con Lucas Alario a la cabeza, que fueron a buscar al futbolista en cuestión una vez finalizado el partido y se generó una riña entre ambos planteles.

El enojo de Eduardo Salvio con la AFA

Esa jugada puntual promovió la sanción de esta nueva medida que entrará en vigencia en la próxima fecha de la Liga Profesional y en todas las categorías del fútbol argentino.

Embed - Diario Ole on Instagram: "TOTO SALVIO Y SU COMENTARIO SOBRE LA SANCIÓN DE LA LPF SI UN JUGADOR SE PARA SOBRE LA PELOTA El atacante de Lanús respondió el posteo de Olé sobre la noticia y mostró su postura "Un día de estos no vamos a poder hacer más goles para que no se ponga triste el rival""
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Ante esto, Eduardo Salvio no escondió su malestar y fue categórico en un comentario que publicó en la cuenta de Instagram de Olé. "Un día no vamos a poder hacer más goles", remarcó, claro y contundente, sin poder creer lo que se había aprobado desde las oficinas de la AFA.

"Un día de estos no vamos a poder hacer más goles para que no se ponga triste el rival", fue la frase completa que escribió el futbolista de Lanús, dando a entender que con estas decisiones le sacan lo más lindo que tiene el fútbol.

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