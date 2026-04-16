Lanús sufre la baja de Agustín Cardozo: cuánto tiempo demandará su recuperación

Agustín Cardozo se lesionó y será baja en Lanús por los próximos partidos. Agustín Cardozo se pierde el choque de este jueves por Copa Libertadores.

Lanús se prepara para lo que será el choque de este jueves ante Always Ready por Copa Libertadores, en el regreso del Granate a la competencia como local. Para dicho compromiso, no podrá contar con un futbolista importante del plantel por lo que Mauricio Pellegrino pierde a una pieza importante para el encuentro en La Fortaleza.

Se trata de Agustín Cardozo, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo durante el partido contra Banfield, y quedó descartado para el partido de este jueves en Cabrero y Guidi. De esta manera, Lanús pierde a uno de sus mejores futbolistas en un momento crucial del semestre.

Cuántos partidos se perdería Agustín Cardozo en Lanús Esta lesión representa una baja importante para el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pellegrino. Al retirarse con molestias en el clásico ante Banfield, ahora Agustín Cardozo se perderá el próximo compromiso del Granate en el Torneo Apertura ante Gimnasia de Mendoza y el choque ante Central Córdoba de Santiago del Estero como local.

De todos modos, en el plantel confían en que podría estar para el partido ante Liga de Quito el 28 de abril por la tercera fecha de la Copa Libertadores. En el último encuentro ante Banfield, el mediocampista fue reemplazado a 4 minutos del final del encuentro por Felipe Peña Biafore.

cardozo lanus Agustín Cardozo se pierde el choque de este jueves por Copa Libertadores. Los números de Agustín Cardozo en Lanús El volante de 19 años nacido en Alejandro Korn disputó 14 partidos en lo que va del semestre, con 992 minutos en cancha. En total suma 57 presencias en la Primera de Lanús, con un gol (a Melgar en Perú) y una asistencia. El mediocampista central formado en la cantera Granate, fue parte del plantel bicampeón continental en la era Pellegrino, obteniendo la Sudamericana 2025 en Asunción del Paraguay y luego la Recopa 2026 en el mítico Maracaná. Además, Medina extendió su vínculo con Lanús hasta diciembre de 2031.

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