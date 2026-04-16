Lanús va por la primera victoria en la Copa Libertadores

Después de la victoria en el clásico ante Banfield, Lanús quiere seguir por la senda de los buenos resultados y este jueves, desde las 19, recibirá a Always Ready por la fecha 2 de la Copa Libertadores con un objetivo concreto: ganar.

Eso es lo que necesita el Granate para acomodar su andar en el grupo G, especialmente después de lo que fue la derrota ante el debut ante Mirassol, en Brasil . Por eso, en su primer encuentro en la Fortaleza de Guidi y Cabrero por la copa, no tiene margen de error y deberá obtener los tres puntos para seguir soñando.

Para conseguirlo, el entrenador Mauricio Pellegrino pondrá de entrada a Marcelino Moreno , quien dejó atrás su lesión y en el último partido ante el Taladro sumó varios minutos, aunque perderá a un jugador clave como Agustín Cardozo, quien se lesionó y quedó afuera de los concentrados. Tampoco contará con Tomás Guidara, suspendido en Brasil.

Ante este panorama, Moreno ingresaría por Franco Watson, mientras que Facundo Sánchez se perfila como el sustituto de Cardozo, aunque también podría ingresar al delantero Yoshan Valois y Ramiro Carrera bajar a la posición de volante central, con el objetivo de darle más experiencia al mediocampo.

Marcelino Moreno Marcelino volvería a ser titular en Lanús tras casi dos meses.

Un partido clave para Lanús

Después de lo que fue la ajustada derrota ante Mirassol, el Granate está obligado a ganarle al conjunto boliviano, quien también perdió en el estreno, para no quedar relegado en el último lugar.

Y esa necesidad se agrandó después de la victoria de Liga de Quito ante Mirassol, ya que con estos tres puntos el conjunto ecuatoriano, que es el próximo rival del Granate, quedó como único líder del grupo con seis puntos. Por eso, para recuperar terreno, Lanús debe ganar en su casa para después recibir a LDQ con otra perspectiva.

Posibles formaciones de Lanús - Always Ready

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Matías Sepúlveda; Yoshan Valois.

Always Ready: Alain Baroja; Yhormar Hurtado; Luis Caicedo; Alex Rambal, Dieguito Rodríguez; Joel Amoroso, Héctor Cuellar, Rai Lima, Fernando Navas; Juan Godoy y Enrique Triverio.

Arbitro: Alexis Herrera.

Hora: 19.

Cancha: Lanús.

TV: Fox Sports.