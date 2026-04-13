Lanús le ganó el clásico a Banfield en un final electrizante

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Lanús tuvo mejor final que Banfield

Goza Lanús. Pena Banfield. Las dos caras del Clásico del Sur que se definió por el cabezazo del colombiano Yoshan Valois a dos minutos del final. El Granate subió al tercer escalón de la zona A del Torneo Apertura, mientras que el Taladro sufrió un duro golpe que prácticamente lo deja sin ambiciones de clasificación.

El partido no fue bien jugado, pero sobraron ganas, entusiasmo, con dos equipos que buscaron con sus armas y que, cuando el cero marcaba el rumbo, se definió por un detalle, a favor del local.

La línea de “5” de Banfield abortó todos los intentos de Lanús, que tuvo supremacía y mejor control de la pelota, pero sin profundidad. El visitante fue más directo, creció en el tramo final de la etapa inicial, donde el VAR intervino para anular un golazo de Mauro Méndez, apenas adelantado por la marca de José Canale.

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Ese envión del final lo mantuvo el equipo de Pedro Troglio en la reanudación. Hasta que el partido cambió con el ingreso de Marcelino Moreno. El “10”, que no jugaba desde la final de la Recopa Sudamericana en Río de Janeiro, aportó pinceladas de su enorme talento contagiando a sus compañeros e hizo revolcar al arquero con un remate cruzado.

Banfield, pese a los cambios, se fue cansando en el final. Y cuando el Clásico del Sur se iba en amagues, apareció el centro de Lucas Besozzi para que Yoshan Valois aplique el cabezazo saltando entre Danilo Arboleda y Lautaro Ríos para romper la resistencia de Facundo Sanguinetti y desatar la fiesta en la Fortaleza.

La tapa se la llevó Lanús, que se afirma en los puestos de clasificación, al tiempo que Banfield sumó su sexta derrota consecutiva como visitante y ve como sus chances se esfuman.