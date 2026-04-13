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13 de abril de 2026
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Lanús le ganó el clásico a Banfield en un final electrizante

Con gol de Yoshan Valois, Lanús venció a Banfield por 1-0 en la Fortaleza. El Granate quedó tercero en la zona A y dejó en llamas a Banfield.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Yoshan Valois, el héroe de Lanús en el Clásico del Sur.

Yoshan Valois, el héroe de Lanús en el Clásico del Sur.

Yoshan Valois, el héroe de Lanús en el Clásico del Sur.

Yoshan Valois, el héroe de Lanús en el Clásico del Sur.

Nicolás Meriano sujeta a Ramiro Carrera.

Nicolás Meriano sujeta a Ramiro Carrera.

Nicolás Meriano sujeta a Ramiro Carrera.

Nicolás Meriano sujeta a Ramiro Carrera.

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Lanús tuvo mejor final que Banfield

Goza Lanús. Pena Banfield. Las dos caras del Clásico del Sur que se definió por el cabezazo del colombiano Yoshan Valois a dos minutos del final. El Granate subió al tercer escalón de la zona A del Torneo Apertura, mientras que el Taladro sufrió un duro golpe que prácticamente lo deja sin ambiciones de clasificación.

El partido no fue bien jugado, pero sobraron ganas, entusiasmo, con dos equipos que buscaron con sus armas y que, cuando el cero marcaba el rumbo, se definió por un detalle, a favor del local.

La línea de “5” de Banfield abortó todos los intentos de Lanús, que tuvo supremacía y mejor control de la pelota, pero sin profundidad. El visitante fue más directo, creció en el tramo final de la etapa inicial, donde el VAR intervino para anular un golazo de Mauro Méndez, apenas adelantado por la marca de José Canale.

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Ese envión del final lo mantuvo el equipo de Pedro Troglio en la reanudación. Hasta que el partido cambió con el ingreso de Marcelino Moreno. El “10”, que no jugaba desde la final de la Recopa Sudamericana en Río de Janeiro, aportó pinceladas de su enorme talento contagiando a sus compañeros e hizo revolcar al arquero con un remate cruzado.

Banfield, pese a los cambios, se fue cansando en el final. Y cuando el Clásico del Sur se iba en amagues, apareció el centro de Lucas Besozzi para que Yoshan Valois aplique el cabezazo saltando entre Danilo Arboleda y Lautaro Ríos para romper la resistencia de Facundo Sanguinetti y desatar la fiesta en la Fortaleza.

La tapa se la llevó Lanús, que se afirma en los puestos de clasificación, al tiempo que Banfield sumó su sexta derrota consecutiva como visitante y ve como sus chances se esfuman.

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Final del partido

Lanús venció a Banfield 1-0 en el Clásico del Sur en los instantes finales del partido.

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¡GOL DE LANÚS!

A los 43 minutos. Centro de Lucas Besozzi para el cabezazo letal de Yoshan Valois. Lo gana Lanús en el final.

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¡Qué salvada de Sanguinetti!

El arquero de Banfield se estiró para desviar el tiro de Marcelino Moreno.

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Floja definición de Carrera

Gran pase de Marcelino Moreno para el pique del volante que remató muy desviado.

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Banfield es más incisivo

El Taladro marca diferencias, es más directo, pero le falta claridad.

Ignacio Pais
Ignacio Pais domina ante Agust&iacute;n Medina.

Ignacio Pais domina ante Agustín Medina.

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Comenzó el segundo tiempo

Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino no realizan cambios.

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Final de primer tiempo

Disputados 45 minutos iniciales, en donde Banfield terminó con una mejor imagen que Lanús. Empatan en cero.

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El VAR anuló el gol de Banfield

A los 41 minutos. Recupero de Lautaro Villegas, habilitación para Mauro Méndez que la pinchó ante Nahuel Losada. El uruguayo estaba apenas fuera de juego sobre la marca de José Canale.

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Llegada de Banfield

Condujo Tiziano Perrotta, descarga de Mauro Méndez para el zurdazo de David Zalazar al techo del arco.

David Zalazar
David Zalazar en acci&oacute;n.

David Zalazar en acción.

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De ida y vuelta en la Fortaleza

Lanús y Banfield proponen un partido dinámico, con más imprecisiones que aciertos en las proximidades de las áreas.

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La respuesta de Banfield

Dice presente el Taladro con una pelota ganada por Mauro Méndez que no tuvo dirección al arco.

Mauro Méndez
La potencia de Mauro M&eacute;ndez.

La potencia de Mauro Méndez.

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Otro aviso del Granate

La abrió Eduardo Salvio para Franco Watson que la tiró lejos del palo izquierdo.

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Primer intento de Lanús

Franco Watson probó con un remate de derecha cruzado desde afuera del área.

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Comenzó el Clásico del Sur

Una nueva edición del Clásico del Sur se juega en la Fortaleza, donde Lanús recibe a Banfield. En las estadísticas, el Granate está algo mejor en el Torneo Apertura, pero el Taladro buscará aferrarse al historial que lo tiene arriba.

Equipo Banfield
Formaci&oacute;n de Banfield en el Cl&aacute;sico del Sur.

Formación de Banfield en el Clásico del Sur.

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Así forman Lanús y Banfield

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson y Matías Sepúlveda; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

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Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas y David Zalazar; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Trogilo.

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Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.

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