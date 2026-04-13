Lanús le ganó el clásico a Banfield en un final electrizante

Lanús tuvo mejor final que Banfield
Goza Lanús. Pena Banfield. Las dos caras del Clásico del Sur que se definió por el cabezazo del colombiano Yoshan Valois a dos minutos del final. El Granate subió al tercer escalón de la zona A del Torneo Apertura, mientras que el Taladro sufrió un duro golpe que prácticamente lo deja sin ambiciones de clasificación.
El partido no fue bien jugado, pero sobraron ganas, entusiasmo, con dos equipos que buscaron con sus armas y que, cuando el cero marcaba el rumbo, se definió por un detalle, a favor del local.
La línea de “5” de Banfield abortó todos los intentos de Lanús, que tuvo supremacía y mejor control de la pelota, pero sin profundidad. El visitante fue más directo, creció en el tramo final de la etapa inicial, donde el VAR intervino para anular un golazo de Mauro Méndez, apenas adelantado por la marca de José Canale.
Ese envión del final lo mantuvo el equipo de Pedro Troglio en la reanudación. Hasta que el partido cambió con el ingreso de Marcelino Moreno. El “10”, que no jugaba desde la final de la Recopa Sudamericana en Río de Janeiro, aportó pinceladas de su enorme talento contagiando a sus compañeros e hizo revolcar al arquero con un remate cruzado.
Banfield, pese a los cambios, se fue cansando en el final. Y cuando el Clásico del Sur se iba en amagues, apareció el centro de Lucas Besozzi para que Yoshan Valois aplique el cabezazo saltando entre Danilo Arboleda y Lautaro Ríos para romper la resistencia de Facundo Sanguinetti y desatar la fiesta en la Fortaleza.
La tapa se la llevó Lanús, que se afirma en los puestos de clasificación, al tiempo que Banfield sumó su sexta derrota consecutiva como visitante y ve como sus chances se esfuman.
Final del partido
Lanús venció a Banfield 1-0 en el Clásico del Sur en los instantes finales del partido.
¡GOL DE LANÚS!
A los 43 minutos. Centro de Lucas Besozzi para el cabezazo letal de Yoshan Valois. Lo gana Lanús en el final.
¡Qué salvada de Sanguinetti!
El arquero de Banfield se estiró para desviar el tiro de Marcelino Moreno.
Floja definición de Carrera
Gran pase de Marcelino Moreno para el pique del volante que remató muy desviado.
Banfield es más incisivo
El Taladro marca diferencias, es más directo, pero le falta claridad.
Comenzó el segundo tiempo
Pedro Troglio y Mauricio Pellegrino no realizan cambios.
Final de primer tiempo
Disputados 45 minutos iniciales, en donde Banfield terminó con una mejor imagen que Lanús. Empatan en cero.
El VAR anuló el gol de Banfield
A los 41 minutos. Recupero de Lautaro Villegas, habilitación para Mauro Méndez que la pinchó ante Nahuel Losada. El uruguayo estaba apenas fuera de juego sobre la marca de José Canale.
"Mauro Méndez":Por el gol anulado a Banfield en el partido contra Lanús pic.twitter.com/AlcFU1Ddkq— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 13, 2026
Llegada de Banfield
Condujo Tiziano Perrotta, descarga de Mauro Méndez para el zurdazo de David Zalazar al techo del arco.
De ida y vuelta en la Fortaleza
Lanús y Banfield proponen un partido dinámico, con más imprecisiones que aciertos en las proximidades de las áreas.
La respuesta de Banfield
Dice presente el Taladro con una pelota ganada por Mauro Méndez que no tuvo dirección al arco.
Otro aviso del Granate
La abrió Eduardo Salvio para Franco Watson que la tiró lejos del palo izquierdo.
Primer intento de Lanús
Franco Watson probó con un remate de derecha cruzado desde afuera del área.
Comenzó el Clásico del Sur
Una nueva edición del Clásico del Sur se juega en la Fortaleza, donde Lanús recibe a Banfield. En las estadísticas, el Granate está algo mejor en el Torneo Apertura, pero el Taladro buscará aferrarse al historial que lo tiene arriba.
Así forman Lanús y Banfield
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Agustín Cardozo y Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson y Matías Sepúlveda; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas y David Zalazar; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Trogilo.
Árbitro: Nicolás Ramírez. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: ESPN Premium.