¿Marcelino Moreno llega al clásico entre Lanús y Banfield?

Lanús transita los días previos al clásico contra Banfield con dos buenas noticias, ya que Marcelino Moreno y Dylan Aquino ya trabajan a la par del resto y estarían a disposición del entrenador Mauricio Pellegrino para este compromiso que se jugará el lunes, desde las 19, en la Fortaleza de Guidi y Cabrero .

Moreno y Aquino , que son bajas hace algunas semanas, comenzaron a entrenar a la par del resto durante los últimos días y ya están en condiciones de, por lo menos, sumar algunos minutos oficiales.

Por este motivo, en el último entrenamiento de la semana, el entrenador lo exigirá y después de eso definirá si los incluirá dentro del 11 titular o los hace ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Moreno no juega un partido oficial desde lo que fue la victoria ante Flamengo en el Maracaná y acumula un mes y medio de inactividad por una lesión en el pie izquierdo. Aquino , por su parte, se desgarró en el encuentro ante Vélez por el Torneo Apertura y lleva tres semanas sin jugar.

Ante este panorama, Pellegrino quiere ser muy cauteloso y no los quiere exigir de por más, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que tendrá el Granate durante abril. Ambos futbolistas son claves en el funcionamiento del equipo y DT sabe que los necesitará en varios partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la recta final del Torneo Apertura.

Marcelino Moreno, una pieza clave de Lanús

El 10 del Granate jugó su último partido el 26 de febrero, justamente en lo que fue la obtención de la Recopa Sudamericana, y el equipo sintió su ausencia en los siguientes partidos, ya que no tiene un futbolista de similares características. Por eso, Pellegrino tuvo que reacomodar algunas piezas para palear esta baja. Y así, sacó adelante partidos importantes como ante Estudiantes, Newell's y Vélez.