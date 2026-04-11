Con ideas claras, Banfield y Lanús se preparan para el Clásico del Sur

El arquero Facundo Sanguinetti y el mediocampista Felipe Peña Biafore palpitaron el clásico del sur entre Lanús y Banfield que se jugará el lunes, desde las 19, en la Fortaleza de Guidi y Cabrero por la fecha 14 del Torneo Apertura .

Como es habitual en la antesala de los últimos derbis sureño, la Liga Profesional organizó una conferencia de prensa junto a dos protagonistas, uno por equipo, para comenzar a vivir un partido siempre especial. En esta oportunidad, reunió a Sanguinetti , arquero de Banfield, y a Peña Biafore , mediocampista de Lanús.

Pese a la derrota. Troglio, convencido de que Banfield "compite" a la par del resto

El Taladro es el más necesitado de puntos, ya que viene de perder en la última fecha ante Argentinos Juniors y todavía debe seguir engrosando su promedio para no tener complicaciones con el descenso. Por eso, el duelo ante Lanús es clave por dos aspectos, primero por la rivalidad que existe entre ambas instituciones y segundo por el valor que tendrá obtener un triunfo de visitante.

Y Sanguinetti tiene confianza en lograrlo, más allá que los números del equipo no son buenos de visitante: perdió los cinco partidos que disputó afuera del estadio Florencio Sola . "De visitante no estamos logrando los resultados que esperábamos, pero creo que jugar un clásico sirve para la motivación y dar el golpe que necesitamos", remarcó. Y en esa línea, avisó: "Es el momento para dar el golpe".

sanguinetti Sanguinetti habló de las posibilidades de Banfield.

En cuanto al funcionamiento, el arquero dejó en claro que el equipo no cambiará su fisonomía de juego por el rival y señaló: "Nosotros tenemos clara nuestra idea. Obteniendo resultados o no, intentamos no cambiarla y el lunes no será la excepción. Y al hincha le quiero decir que vamos a dejar la vida y ojalá podamos darle una alegría".

Por últimos, sobre las versiones que circularon en los últimos respecto a una posible salida de Pedro Troglio en caso de una derrota en el clásico, Sanguinetti transmitió tranquilidad de cara a lo que viene. "Pedro tiene mucho recorrido y él sigue estando fuerte. Nosotros confiamos mucho en su idea", subrayó.

Lanús va por la revancha en el clásico

Peña Biafore, por su parte, fue contundente sobre lo que buscará el equipo de Mauricio Pellegrino en la tarde-noche del lunes. "Queremos redimir lo de la derrota del otro día", remarcó, claro y contundente.

peña biafore Peña Biafore, con la ilusión de darle una alegría a los hinchas.

La caída ante Mirassol, de Brasil, por la fecha 1 de la Copa Libertadores significó un golpe para el plantel y por eso, en el derbi ante el Taladro, buscarán sostener la fortaleza que lograron en el último tiempo para dejar en el olvido el traspié copero. "Tanto el año pasado como éste, nos hicimos fuerte. La Fortaleza se hizo sentir, la gente acompañó a todo momento y nosotros lo sentimos dentro de la cancha. Ojalá podamos regalarles a los hinchas los tres puntos", subrayó.

Y en esa línea, concluyó: "Ahora nuestro objetivo está puesto en el lunes. Si bien tenemos partidos en abril, éste es especial. Lo queremos ganar todos, más que nada para darle una alegría a los hinchas. El Cali (Izquierdoz), el Toto (Salvio) y en su momento el Laucha (Acosta) nos fueron transmitiendo esa sensación única de jugarlo y vivirlo como tal. Nos estamos preparando para eso.