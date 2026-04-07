Pedro Troglio, convencido de que Banfield "compite" a la par del resto

Banfield perdió posibilidades concretas de acercarse a los puestos de clasificación en la zona B del Torneo Apertura . El Taladro de Pedro Troglio remontó dos goles en La Paternal , parecía que podía echar el resto, pero Argentinos se le fue al humo y tras el 3-2 no tuvo argumentos para evitar una nueva derrota como visitante.

Pedro Troglio , el responsable técnico del equipo, explicó cuál fue el plan de juego. Sabiendo de las cualidades futbolísticas del rival, el objetivo era quitarle la pelota y aprovechar los espacios que pudieran explotar.

“La idea es lo que hicimos en la cancha, tratar de no darle posibilidades de juego, creo que en el primer tiempo hubo dos llegadas de peligro que son los dos goles, y de afuera del área. Era quitarla (la pelota) y cuando la tuviéramos aprovechar porque espacios íbamos a tener. Sí muchas veces a lo mejor hemos equivocado algún pase y en esa pérdida hemos perdido posibilidades”, afirmó.

Más allá de que por momentos lo logró, aceptó también los errores que forman parte de este juego, pero nada lo desvía de su forma de pensar. “Convencido de que el equipo está disputando a la par con cualquiera y en cualquier cancha, más allá con sus limitaciones. Con todos los problemas que venimos arrastrando desde el primer día, el equipo compite”, admitió el oriundo de Luján.

Argentinos vs. Banfield Banfield sumó otra caída como visitante.

Con 13 puntos, todos conseguidos en el estadio Florencio Sola, Banfield quedó a cuatro de Huracán, el último que se está metiendo en Play-Offs. Y, el panorama es por demás complicado. De los cuatro partidos que le quedan, tres son de visitante, condición en lo que perdió los cinco que jugó hasta el momento.

Continuando con el análisis de la derrota, Pedro Troglio sostuvo: “En la misma situación en la que estamos vas perdiendo 2 a 0 a los 15 minutos en cancha de Argentinos puede ser una catástrofe, como he visto algunos partidos que terminamos 5 a 0. El equipo siguió, insistió, lo empató y después tuvimos la desgracia de que pudimos haber hecho el gol con (Ignacio) Pais en el borde del área y ganarlo. Lamentablemente fue al revés”.

Qué dijo Pedro Troglio del clásico

Banfield necesitaba un golpe anímico para ir con buen semblante a la Fortaleza, el próximo lunes 13, donde enfrentará a Lanús. “Me voy con las mismas sensaciones, que tengo un equipo peleador, luchador, que intenta jugar bien al fútbol también. Vamos a ir a jugar con un equipo (por Lanús) similar a este, que también viene teniendo hace tiempo buenos partidos”.

El único cásico que dirigió fue por el Torneo Clausura 2025, victoria por 2-1 -y salvado del descenso- ante el campeón de la Copa Sudamericana. Aunque, ahora, reconoció que la historia será completamente diferente.

“Hemos ganado de local, claramente ahora cambia de visitante, pero es un clásico. Y en los clásicos se puede dar cualquier cosa, así que vamos con la intención de poder conseguir algo importante”, finalizó el DT de Banfield”.