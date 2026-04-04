Vive en Lomas de Zamora, juega al fútbol en Banfield y sueña con convertirse en profesional

De Lomas al mundo. Con eso sueña, la jugadora que entrena en el Club Banfield, pero que apunta a seguir su carrera en el exterior.

Con mucho compromiso, actitud y perseverancia es que la joven Catalina Llobera Grasso de Lomas desde muy chica se ha entregado por completo al deporte. Comenzó a sus 7 años a jugar futsal, pero hoy a sus 15, entrena en el Club Atlético Banfield y sueña con convertirse en una jugadora de fútbol profesional.

Los primeros pasos en el fútbol fueron en el Club Defensores de Banfield . "Desde pequeña se destacó por su disciplina, constancia y hambre de aprendizaje, lo que la llevó a entrenar en doble turno junto a categorías superiores, desarrollando una madurez deportiva poco habitual para su edad", contó Lucía que es la mamá de Catalina, quien además recordó que cuando comenzó todas sus compañeras eran más grandes que ella.

Fieles a la pelota y a la amistad. Son de Temperley, amigos por el fútbol y el domingo gritaron campeones

Su formación en el deporte siempre se la tomó muy enserio. Transitó por distintos clubes de barrio, experiencia que le permitió adaptarse a diferentes estilos de juego y entrenadores, sumando recursos técnicos y tácticos a su crecimiento futbolístico.

Pero fue en 2020, cuando inició su etapa profesional en el fútbol femenino con Banfield, incorporándose a la 6ª categoría con apenas 10 años. "Recuerdo que en un principio la ponían apenas unos minutos en cancha, pero gracias a su dedicación, esfuerzo y evolución constante la consolidaron rápidamente como una jugadora clave. Además siempre se destacó en su posición y liderazgo dentro del equipo", siguió relatando la mamá con orgullo.

Sobre el amor profundo que siente por jugar al fútbol, su mamá dijo no recordar de donde nació. "creo que solo agarró la pelota y no la largó mas", confesó y admitió: "Ella siempre tuvo claro que quería ser jugadora profesional, y apuesta a ello, entrenando siempre, no falta nunca, se compromete. Recuerdo estar en plena pandemia y entrenar por Zoom con solo 9 años".

De Lomas a Barcelona: su proyección internacional

Siempre muy comprometida con lo que más le gusta hacer que es jugar a la pelota, Catalina comenzó su proyección internacional en 2024, cuando participó en el Fútbol Camp Barcelona, que se realizó en la Provincia de Córdoba.

Ese mismo año fue seleccionada por el programa “El Sueño Bimbo” para representar a Argentina en el evento global más importante de fútbol femenino juvenil, compartiendo entrenamientos intensivos en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona, sesiones teóricas sobre táctica y nutrición, y charlas con referentes como la jugadora profesional del Barça femenino, Aitana Bonmatí (Balón de Oro 2023).

"Lo que viví en el Barça fue increíble, algo de otro mundo y además tienen una visión completamente diferente al fútbol argentino", contó Catalina sobre esa beca que obtuvo para ir a entrenarse en el Barcelona por una semana, todo pago.

También ha participado en actividades de alto nivel, como entrenamientos con Nicolás Noriega (DT de la Selección Argentina de Futsal Femenino) y Matías Lucuix (DT de la Selección Masculina). "Le gusta aprender y hasta participó de una entrevista en ESPN junto a Disney y visorias para la Selección de la Ciudad de Buenos Aires", destacó Lucía.

Por el momento continúa su formación y compromiso con el Club Banfield, donde se desempeña como ala derecha en futsal y según sus entrenadores, entre sus principales fortalezas se destacan: la velocidad y explosión en el pique corto, la lectura inteligente del juego y toma de decisiones rápidas, el orden táctico y capacidad de dirigir jugadas preparadas y el liderazgo natural dentro del equipo.

Juega en AFA para Banfield en futsal, pero aparte hace otros tipos de entrenamientos para entrar en cancha de 11.

Lo que sueña a futuro

Catalina es fanática de Leonel Messi y de Ángel Di María. Ellos son sus máximos referentes en el fútbol. Su sueño y su objetivo profesional lo tiene más que claro. "Me gustaría dedicarme al fútbol profesional, fuera del país porque por lo que sé es más viable y si me dan a elegir me encantaría que sea en Barcelona", detalló la jugadora del Club Banfield.

Por eso, se prepara constantemente, además de entrenarse en futsal, Catalina esta participando en torneos de futbol 11. Por ejemplo, estuvo en el River Camp.

"Voy a seguir trabajando para expandirme futbolísticamente para llega a la Selección ya sea en fútbol o en futsal", dijo Catalina convencida de lo que quiere.

En su Instagram registra cada momento de su carrera futbolística