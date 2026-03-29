De la estación de ferrocarril al potrero: así nació el club Banfield

La estación Edward Banfield del Ferrocarril del Sud dio nombre al pueblo y actuó como núcleo de su desarrollo. A su alrededor empezó a formarse la primera comunidad estable, que contó entre sus instituciones iniciales con la Escuela N° 7.

Con el paso del tiempo fueron sumándose otras señales de crecimiento: la calle Maipú fue empedrada por la firma Gregorini hasta llegar a la Iglesia Parroquial, el santuario de la Sagrada Familia. En ese escenario todavía incipiente, los residentes británicos del lugar comenzaron a organizar su vida social.

El martes 21 de enero de 1896 decidieron dar un paso más: fundar un club que reuniera actividades deportivas y sociales. Entre los vecinos del entonces casi despoblado Banfield eran conocidos como “los inglesitos”, y compartían una misma pasión: el fútbol.

La presidencia del nuevo club fue confiada por unanimidad a Kick Kingsland, un hombre de perfil emprendedor que inspiraba confianza para conducir la institución. Con esa fundación, Banfield pasó a convertirse en la tercera entidad más antigua del fútbol argentino, detrás de Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central. Hacia el final del siglo XIX, el entusiasmo de aquel grupo ya había dado frutos.

Comenzó la competencia dentro de Lomas de Zamora

El club logró conformar su primer equipo y lo inscribió en el campeonato superior de la Argentina Association Foot Ball League. La camiseta elegida tenía rayas verticales negras y azules. El debut fue en su propia cancha frente a Lomas, pero el estreno resultó duro: derrota por 5 a 0.

La campaña concluyó con Banfield en el último lugar del torneo, situación que derivó en una reorganización institucional y en la adopción de un nuevo nombre: Club Atlético Banfield.

Los primeros partidos se disputaron en los alfalfares de Patiño, un terreno delimitado por las calles Rincón, Alsina, La Magnolia y las vías del ferrocarril. Años más tarde llegarían los hitos deportivos: el ascenso a Primera División en 1912; el segundo puesto en el torneo oficial de 1920; y, luego de pasar por distintas etapas institucionales y categorías, el regreso a la máxima división en 1940.

Así comenzó la historia de un club que nació del entusiasmo de un pequeño grupo de vecinos y terminó convirtiéndose en uno de los emblemas deportivos de la región. Un pedazo de historia que, para muchos, sigue latiendo con la misma fuerza de aquel primer día. ¡Hasta la próxima, amigos!