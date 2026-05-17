Frío polar en Lomas: la semana arranca con 3° de mínima

Siguen las temperaturas bajas y el frío polar en Lomas y el AMBA.

Parece que el frío polar llegó para quedarse, porque según el reporte del clima del Servicio Meteorológico Nacional, esta semana las temperaturas mínimas no superarán los 6° y las máximas tendrán como techo los 17°en Lomas de Zamora y el AMBA.

Es hora de sacar todo a la cancha: gorros, bufandas y camperas. El lunes será el día más frío de toda la semana. Se prevé cielo despejado, vientos del oeste cambiando al noroeste y las marcas térmicas irán de los 3° a los 15°, en un contexto que se parece más al invierno que al otoño.

Para el martes se anuncia cielo despejado a ligeramente nublado, vientos del oeste rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 4° y los 17°, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo ligeramente a algo nublado y vientos del sur, con una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°.

Sigue el frío polar, pero cambia el viento En tanto, el jueves, viernes y sábado serán días prácticamente iguales, con marcas térmicas irán de los 6 a los 15° y cielos parcialmente o algo nublado. Lo que cambia es el viento, de sudoeste pasa a ser jueves y viernes del Norte, lo que trae un poco de esperanza en cuanto a las temperaturas del próximo fin de semana que es largo por el feriado del lunes 25 de Mayo.

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