La confesión de Cinzia en Gran Hermano sobre la cicatriz que tiene en su cuello

Cinzia Francischiello se convirtió en una de las jugadoras más fuertes luego de su regreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras que se también animó a hacer una fuerte confesión en medio de una charla en el certamen de Telefe.
Cinzia Francischiello se animó a revelar detalles de su vida personal en Gran Hermano durante una charla con una compañera del reality de Telefe.
Cinzia Francischiello se convirtió en una de las jugadoras más fuertes luego de su regreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Mientras que se también animó a hacer una fuerte confesión en medio de una charla en el certamen de Telefe.
Danelik, mientras compartían unos mates, le consultó a Cinzia Francischiello por la cicatriz de su cuello y ella, con seriedad, sacó a la luz un aspecto de su vida que sólo los más íntimos conocían.
"Me detectaron un tumor. Tuve cáncer de tiroides y el tumor estaba acá", dijo señalando el cuello. "Me lo sacaron y por eso tengo esa cicatriz", remarcó la pareja de Dylan Gissi.
Danelik, sorprendida, le dijo que pensó que tenía que ver con alguna cirugía estética pero Cinzia Francischiello continuó sobre el tema y amplió su fuerte historia de vida.
"Nunca me lo quise sacar porque es la marca de la victoria, es mi marca del triunfo. Tenía una bola gigante, no sabés lo que era", contó. Es la primera vez dentro del juego que Cinzia Francischiello hace foco en alguna situación personal difícil.
La venezolana reingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de la expulsión de Sol Abraham del certamen de Telefe. Antes de volver contó detalles de la boda con su novio Dylan Gissi, un futbolista de largo recorrido y que pasó por Banfield.