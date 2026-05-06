miércoles 06 de mayo de 2026
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6 de mayo de 2026
Tremendo.

La bronca de Dylan Gissi tras accidente de Cinzia Francischiello en Gran Hermano

Dylan Gissi, un futbolista que pasó por Banfield, protagonizó un escándalo al enterarse del accidente que sufrió su novia en Gran Hermano.

Dylan Gissi estalló tras el accidente de Cinzia.&nbsp;

Dylan Gissi estalló tras el accidente de Cinzia. 

Cinzia Francischiello encendió las alarmas en Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, luego de sufrir un accidente doméstico que obligó a activar de inmediato el protocolo del programa. Mientras que su novio, Dylan Gissi, futbolista de paso por Banfield, protagonizó un escándalo.

Todo ocurrió cuando un plato se rompió y una astilla salió despedida, impactando directamente en uno de sus ojos. Luego la jugadora fue traslada para su atención.

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La reacción de Dylan Gissi

Laura Ubfal contó detalles sobre cómo actuó la producción: "Llegó la ambulancia y en la Clínica de las Lomas de San Isidro vieron que ella al tocarse hizo que se la clavara y se lastimara el ojo sin querer, por supuesto, pero le sacaron la astilla, la curaron, le vendaron el ojo y antes de las seis de la tarde ya estaba de vuelta en el reality".

De todos modos, la periodista contó que el escándalo con el tema lo desató Dylan Gissi, su novio, quien tomó una polémica decisión.

"Dylan vio lo que pasó en DGO en directo y al cortar la señal le agarró un ataque y automáticamente empezó a llamar a todo el mundo en la producción: lo tranquilizaron y le contaron y explicaron que estaba todo bajo control. Que Cinzia es una adulta y que todo estaba previsto para atenderla como corresponde", contó Laura Ubfal.

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Dylan Gissi estlló tras el accidente de Cinzia.

Dylan Gissi estlló tras el accidente de Cinzia.

Y siguió: "No le alcanzó lo que le dijeron, le agarró un ataque de locura, se fue hasta la Casa de Gran Hermano, le pegó al ambulanciero, le quería pegar a todo el mundo, estaba a los gritos y nadie podía calmarlo".

"Tuvo que ir la Policía porque Dylan no quería irse de la puerta de la Casa de Gran Hermano. Un escándalo total", concluyó Laura Ubfal sobre la actitud del actual jugador de Nueva Chicago.

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