Prisión perpetua para el exfutbolista que mató a Malena Soto en un hotel de Ingeniero Budge

Condenaron a prisión perpetua a Enzo Daniel Chamorro por el femicidio de su novia, Malena Soto , a quien asesinó en la habitación de un hotel alojamiento de Ingeniero Budge en enero del año pasado.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº4 de Lomas de Zamora encontró a Chamorro culpable del delito de “homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido contra una mujer” . En consecuencia, confirmó la pena máxima contra el exfutbolista, quien había llegado al juicio detenido con prisión preventiva.

El castigo impuesto a Chamorro coincidió con lo que habían pedido la fiscalía y la querella durante la etapa de alegatos. El fiscal Hugo Carrión y la abogada de la familia de la víctima, Guillermina Payero , habían solicitado la pena de prisión perpetua, mientras que la defensa del imputado pidió su absolución.

Enzo Chamorro, detenido por el femicidio de Malena Soto en un hotel alojamiento de Budge, había sido jugador de fútbol.

Enzo Chamorro, detenido por el femicidio de Malena Soto en un hotel alojamiento de Budge, había sido jugador de fútbol.

Según el artículo 14 del Código Penal, quienes sean condenados por homicidios agravados previstos en el artículo 80 (como el femicidio) no podrán obtener la libertad condicional, por lo que Chamorro debería pasar toda su vida en prisión.

Después de conocer la sentencia, familiares y amigos de Malena celebraron en la puerta de los Tribunales de Lomas de Zamora y realizaron una suelta de globos blancos en su memoria, cerrando así un largo proceso de un caso que conmocionó a todo Lomas y que tuvo un fuerte reclamo de justicia.

El femicidio de Malena Soto

Femicidio-Malena Soto Enzo Chamorro escapando del hotel de Ingeniero Budge tras el femicidio de Malena Soto.

Todo ocurrió el 20 de enero de 2025. Malena Soto, de 25 años, había ido su con novio Enzo Chamorro al Hotel Satélite de Ingeniero Budge, ubicado en Cosquín al 1800. Poco después, él la degolló con un cuchillo: le provocó profundos cortes en el cuello que le provocaron la muerte.

Cuando Chamorro abrió la puerta para salir, se activaron las alarmas de la habitación. El personal del hotel encontró a Malena ensangrentada en el baño. Inmediatamente intentaron trabar las puertas del lugar para evitar que el asesino escapara, pero logró saltar el portón y huir.

Un video captado por la cámara de seguridad del albergue transitorio fue clave para identificar al asesino, quien fue arrestado poco después en el centro de Lomas. Apenas se conoció su detención, se empezaron a conocer detalles de su pasado y hubo un dato que sorprendió a todos: había jugado recientemente en la Primera División del club Camioneros.