Pidieron prisión perpetua para el exfutbolista detenido por el femicidio de Malena Soto

La fiscalía pidió prisión perpetua para el ex de Malena Soto.

El fiscal Hugo Carrión pidió prisión perpetua para Enzo Chamorro , el exfutbolista de Camioneros detenido por el femicidio de su exnovia, Malena Soto , asesinada dentro de un hotel alojamiento de Ingeniero Budge, en enero del 2025.

El pedido fue formulado durante los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora , donde se juzga el crimen.

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La fiscalía calificó el hecho como "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género", mientras que la abogada de la familia de la víctima, Guillermina Payero , adhirió al pedido pero reclamó que se agregue el agravante de alevosía .

Por su parte, la defensa de Chamorro, pidió la absolución. El fallo será conocido el próximo miércoles 6 de mayo al mediodía.

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El femicidio de Malena Soto

El hecho ocurrió cuando Chamorro y Soto ingresaron juntos al hotel "Satélite", en Cosquín al 1800. Tres horas después, Chamorro intentó salir con el pretexto de que había olvidado algo en el auto.

Ante la negativa de la encargada, saltó la pared trasera del hotel y huyó. La encargada encontró a Malena Soto muerta en la habitación, con un profundo corte en el cuello.

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora rastrearon al acusado y lo encontraron caminando cerca de unas canchas de fútbol, en la esquina de Pereyra Lucena y Estrada. Había ido a jugar después del crimen.