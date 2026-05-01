Finde de Lomas de Zamora: el "Desenchufado" de Nonpalidece y el humor de Pablo Fábregas

Los espacios de Lomas de Zamora recibirán ente fin de semana la visita de Nonpalidece, un banda referente del reggae argentino, y el espectáculo de humor de Pablo Fábregas, junto con otras propuestas de teatro y con mucho rock en vivo.

“La potestad”, la obra emblemática de Eduardo Tato Pavlovsky, sale a escena el sábado a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262.

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En la misma sala, el domingo a las 16 será el turno del espectáculo infantil “Kung Fu Panda” , donde el panda Po trabaja en la tienda de fideos de su familia y sueña en convertirse en un maestro del kung-fu.

Otros shows en Lomas de Zamora

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, España 55, el domingo a las 16 llegan “Cazadoras vs Demonios Tour 26”, un show infantil lleno de música, magia y valentía.

En Café Dalí de Lomas de Zamora, Pellegrini 2021, sale a escena Claudio Fernández, que animará una cena show a pura música con las canciones que sabemos todos.

Pablo Fábregas sale a escena con “Inestable”, una línea histórica a través de los momentos que marcaron a fuego a su protagonista y a casi cualquiera que esté en la sala, el viernes a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Mientras que la misma sala el sábado a las 21 recibe a Leo Maiello con “Yo, sin culpa” con una charla en vivo que mezcla psicología, música, humor y mucha reflexión.

Rock y Reggae, en vivo

Alberto Salto y Matías Gomel presentan sus canciones con un nuevo show acústico el sábado a las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

En Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el sábado a las 22 se arma una noche de rock a cargo de las bandas Derivados y Kurma Kumelen.

Nonpalidece, la icónica banda del reggae argentino, presenta en vivo su espectáculo “Desenchufado” el sábado a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el sábado desde las 22 habrá homenajes a Intoxicados, Los Ratones Paranoicos y Los Gardelitos.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará la banda Random’s y el sábado será el turno de Rock Lovers.

Mientras que en el escenario de Villa Turdera, Suipacha 25, el viernes desde las 20 tocarán en vivo los cantantes Beto Dávila y La González Tango.