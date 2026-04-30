Cultura del Sur de Temperley le rinde homenaje al rock argentino

El próximo sábado a las 22 Cultura del Sur de Temperley será el escenario de una verdadera celebración del rock argentino, con tres propuestas atravesadas por la calle y la poesía. Sonarán clásicos de Intoxicados, Los Gardelitos y los Ratones Paranoicos.

Encabeza la noche Intoxicados por Felipe Barrozo, repasando todos los clásicos de una banda liderada por Pity Álvarez junto a su guitarrista histórico.

Para agendar. El Quilmes Rock tendrá una nueva edición: dónde se consiguen las entradas

La fecha suma además un Homenaje a Korneta Suárez, con Horacio y Martín Arde , ex músicos de Los Gardelitos, reviviendo el espíritu del rock sudaka, barrial y visceral que marcó a toda una generación.

Mucho rock en Cultura del Sur de Temperley.

Más rock con Raros Ratones

Completa la noche Raros Ratones, considerado por muchos el mejor tributo a los Ratones Paranoicos, aportando toda la energía stone para coronar una auténtica noche de rock & roll. Habrá en escena tres universos, una sola noche: canciones de culto, mística under y puro rock & roll.

MÁS INFO

Una noche de rock & roll, sábado a las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

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