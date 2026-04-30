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30 de abril de 2026
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Cultura del Sur de Temperley le rinde homenaje al rock argentino

En Cultura del Sur de Temperley sonarán en vivo tres bandas con los grandes clásicos de Intoxicados, Los Gardelitos y los Ratones Paranoicos.

Felipe Barrozo trae los clásicos de Intoxicados.&nbsp;

Felipe Barrozo trae los clásicos de Intoxicados. 

El próximo sábado a las 22 Cultura del Sur de Temperley será el escenario de una verdadera celebración del rock argentino, con tres propuestas atravesadas por la calle y la poesía. Sonarán clásicos de Intoxicados, Los Gardelitos y los Ratones Paranoicos.

Encabeza la noche Intoxicados por Felipe Barrozo, repasando todos los clásicos de una banda liderada por Pity Álvarez junto a su guitarrista histórico.

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La fecha suma además un Homenaje a Korneta Suárez, con Horacio y Martín Arde, ex músicos de Los Gardelitos, reviviendo el espíritu del rock sudaka, barrial y visceral que marcó a toda una generación.

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Mucho rock en Cultura del Sur de Temperley.

Mucho rock en Cultura del Sur de Temperley.

Más rock con Raros Ratones

Completa la noche Raros Ratones, considerado por muchos el mejor tributo a los Ratones Paranoicos, aportando toda la energía stone para coronar una auténtica noche de rock & roll. Habrá en escena tres universos, una sola noche: canciones de culto, mística under y puro rock & roll.

MÁS INFO

Una noche de rock & roll, sábado a las 22 en Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

Entradas anticipadas por sistema Passline

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