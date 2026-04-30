Sigue el golpe al bolsillo: los colectivos vuelven a aumentar en mayo

La tarifa de colectivos, subte y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un nuevo incremento en el comienzo de mayo como parte del esquema de subas mensuales vigente para el año.
Se dispuso un alza de 5,4% para el boleto de colectivos en las líneas urbanas e interurbanas del conurbano bonaerense.
La tarifa de colectivos, subte y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un nuevo incremento en el comienzo de mayo como parte del esquema de subas mensuales vigente para el año.
Se dispuso un alza de 5,4% para el boleto de colectivos en las líneas urbanas e interurbanas del conurbano bonaerense mientras que en el Gran La Plata el aumento treparía hasta el 11%.
El cálculo del aumento se desprende del método de indexación mensual, que contempla la suma del último dato de inflación (3,4% en marzo) y un 2% extra.
Gran Buenos Aires