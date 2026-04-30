jueves 30 de abril de 2026
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30 de abril de 2026
Otra vez.

Sigue el golpe al bolsillo: los colectivos vuelven a aumentar en mayo

Se dispuso un alza de 5,4% para el boleto de colectivos en las líneas urbanas e interurbanas del conurbano bonaerense.

Los colectivos siguen aumentando sus tarifas con el aval de Javier Milei.

Los colectivos siguen aumentando sus tarifas con el aval de Javier Milei.

Eduardo Alfaro.

Se dispuso un alza de 5,4% para el boleto de colectivos en las líneas urbanas e interurbanas del conurbano bonaerense mientras que en el Gran La Plata el aumento treparía hasta el 11%.

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El cálculo del aumento se desprende del método de indexación mensual, que contempla la suma del último dato de inflación (3,4% en marzo) y un 2% extra.

Incremento en el boleto de colectivo

Gran Buenos Aires

  • De 0 a 3 km: Plena: $918 - Tarifa social: $413 - SUBE Sin Nominalizar: $1.460
  • De 3 a 6 km: Plena: $1.023 - Tarifa social: $460 - SUBE Sin Nominalizar: $1.626
  • De 6 a 12 km: Plena: $1.101 - Tarifa social: $495 - SUBE Sin Nominalizar: $1.751
  • De 12 a 27 km: Plena: $1.180 - Tarifa social: $531 - SUBE Sin Nominalizar: $1.877
  • Más de 27 km: Plena: $1.259 - Tarifa social: $566 - SUBE Sin Nominalizar: $2.001

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