Sigue el golpe al bolsillo: los colectivos vuelven a aumentar en mayo

Los colectivos siguen aumentando sus tarifas con el aval de Javier Milei. Eduardo Alfaro.

La tarifa de colectivos, subte y peajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un nuevo incremento en el comienzo de mayo como parte del esquema de subas mensuales vigente para el año.

Se dispuso un alza de 5,4% para el boleto de colectivos en las líneas urbanas e interurbanas del conurbano bonaerense mientras que en el Gran La Plata el aumento treparía hasta el 11%.

El cálculo del aumento se desprende del método de indexación mensual, que contempla la suma del último dato de inflación (3,4% en marzo) y un 2% extra.

Incremento en el boleto de colectivo Gran Buenos Aires

De 0 a 3 km: Plena: $918 - Tarifa social: $413 - SUBE Sin Nominalizar: $1.460

De 3 a 6 km: Plena: $1.023 - Tarifa social: $460 - SUBE Sin Nominalizar: $1.626

De 6 a 12 km: Plena: $1.101 - Tarifa social: $495 - SUBE Sin Nominalizar: $1.751

De 12 a 27 km: Plena: $1.180 - Tarifa social: $531 - SUBE Sin Nominalizar: $1.877

Más de 27 km: Plena: $1.259 - Tarifa social: $566 - SUBE Sin Nominalizar: $2.001

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