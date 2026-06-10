Se triplicó la deuda de los argentinos desde que asumió Javier Milei

Según un informe de la Fundación Éforo, entre diciembre de 2023, momento en que asumió Javier Milei y enero de 2026, la deuda de los argentinos creció, en promedio y por persona, tres veces.

El documento cuenta de que la deuda escaló de $337.000 a más de $1.000.000 debido a la crisis provocada por la caída del consumo, parate económico y pérdida de puestos de trabajo. Además, paralelamente, el acceso al crédito crece, aumenta la morosidad y cada vez es más difícil cumplir con los compromisos de pago de los hogares.

En este contexto, el documento marca que, igualmente, el sistema de crédito argentino continúa expandiéndose, pero con la señal ascendente de inconsistencia financiera en los hogares argentinos.

Según el informe, los datos relevados muestran que, en los últimos dos años, las personas endeudadas mediante los proveedores no financieros pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones, siendo asistidas por entidades como fintech, mutuales y tarjetas no bancarias. A su vez, en el mismo tiempo, el volumen total financiado creció de $3,2 billones a $11,8 billones.

Crece la morosidad por la crisis

El informe de Éforo también da cuenta del incremento sostenido de la morosidad, marcando que, en relación con los préstamos otorgados por bancos privados, el incumplimiento se corrió del 4,5% al 10,6%. Además, en el segmento de proveedores no financieros se ubicó en el 16,2% y las tarjetas no bancarias registraron una mora del 14,5%. Estas son un instrumento de financiamiento principal para el consumo.

Al respecto, la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, dijo que “los datos muestran una realidad ambivalente. Más argentinos acceden al crédito, pero una parte creciente de los hogares lo hace en condiciones cada vez más exigentes y con mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros. El aumento simultáneo de la deuda promedio y de la morosidad sugiere que estamos frente a una señal de alerta que merece seguimiento, especialmente en los sectores de menores ingresos”.

El costo del crédito, otra de las preocupaciones

Mientras las tasas para los préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual en 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, indica el informe, ampliando las dificultades de pago para quienes tienen menor acceso al sistema bancario tradicional.

A pesar de esta situación, una de las excepciones es que el crédito hipotecario se recuperó de manera significativa. El crecimiento real interanual fue superior al 50% y los niveles de mora, considerablemente más bajos que el promedio del sistema.