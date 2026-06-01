Crisis: revelan que casi el 72% de los argentinos expresa preocupaciones económicas

En medio de la crisis, las preocupaciones económicas crecen. En medio de la crisis, las preocupaciones económicas crecen.

En medio de la crisis, las preocupaciones económicas alcanzan el 71.8% de los argentinos, según una nueva en la que la inflación ocupa el primer lugar entre las menciones de los consultados con un 24,7%. Los temas que generan más preocupación son la inflación, "llegar a fin de mes", la corrupción y la desocupación.

Así lo señala un muestreo realizado por la consultora Management & Fit (M&F), que además realiza un ranking de dirigentes políticos en el que los dos primeros lugares y los dos últimos pertenecen al oficialismo de La Libertad Avanza.

En el rubro “Situación económica del país” la evaluación positiva sobre la situación general aumenta 2,8% respecto de abril y asciende hasta un 18,2%; pero aumenta también la mirada negativa 2,1 puntos, llegando al 57%”. “Un 35,3% menciona una expectativa de mejora futura, aumentando levemente en 1,4”, mientras que “la evaluación negativa también aumenta 4.8 puntos alcanzando al 46% de menciones”.

Percepción de los argentinos en la encuesta En cuanto a la “Situación económica personal” se presenta como negativa para el 40,9% de los encuestados y positiva para el 25,5%, ambas percepciones se polarizan y aumentan su mención respecto a abril a expensas de la caracterización “regular” que desciende.

El informe de Management & Fit señala que entre los “Principales problemas: la inflación ocupa el primer lugar con el 24,7%, disminuyendo 3,6 puntos respecto a abril. Además, los consultados señalan que “la dificultad para llegar a fin de mes” sigue ocupando el segundo con un 23,6%, en un contexto en el cual las preocupaciones económicas “alcanzan el 71.8% de las menciones”.Le sigue la corrupción con el 18,6% y la desocupación con el 15,8%. La corrupción aumenta 2,7 puntos en la ola actual”.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Crisis

Inflación

Corrupcion

Desocupacion

Encuesta