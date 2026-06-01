lunes 01 de junio de 2026
Escribinos
1 de junio de 2026
Encuesta.

Crisis: revelan que casi el 72% de los argentinos expresa preocupaciones económicas

Los temas que generan más preocupación son la inflación, "llegar a fin de mes", la corrupción y la desocupación en este contexto de crisis.

En medio de la crisis, las preocupaciones económicas crecen.

En medio de la crisis, las preocupaciones económicas crecen.

En medio de la crisis, las preocupaciones económicas crecen.

En medio de la crisis, las preocupaciones económicas crecen.

En medio de la crisis, las preocupaciones económicas alcanzan el 71.8% de los argentinos, según una nueva en la que la inflación ocupa el primer lugar entre las menciones de los consultados con un 24,7%. Los temas que generan más preocupación son la inflación, "llegar a fin de mes", la corrupción y la desocupación.

Así lo señala un muestreo realizado por la consultora Management & Fit (M&F), que además realiza un ranking de dirigentes políticos en el que los dos primeros lugares y los dos últimos pertenecen al oficialismo de La Libertad Avanza.

Lee además
El Banco Nación lanzó nuevos préstamos destinados a refinanciación de saldos de tarjetas de crédito.
Anuncio.

Crisis: lanzan préstamos para cancelar deudas con tarjetas de crédito
Preocupa la caída del consumo de alimentos.
Preocupación.

Crisis: caen las compras de alimentos y suben los gastos en impuestos y servicios

En el rubro “Situación económica del país” la evaluación positiva sobre la situación general aumenta 2,8% respecto de abril y asciende hasta un 18,2%; pero aumenta también la mirada negativa 2,1 puntos, llegando al 57%”. “Un 35,3% menciona una expectativa de mejora futura, aumentando levemente en 1,4”, mientras que “la evaluación negativa también aumenta 4.8 puntos alcanzando al 46% de menciones”.

Percepción de los argentinos en la encuesta

En cuanto a la “Situación económica personal” se presenta como negativa para el 40,9% de los encuestados y positiva para el 25,5%, ambas percepciones se polarizan y aumentan su mención respecto a abril a expensas de la caracterización “regular” que desciende.

El informe de Management & Fit señala que entre los “Principales problemas: la inflación ocupa el primer lugar con el 24,7%, disminuyendo 3,6 puntos respecto a abril. Además, los consultados señalan que “la dificultad para llegar a fin de mes” sigue ocupando el segundo con un 23,6%, en un contexto en el cual las preocupaciones económicas “alcanzan el 71.8% de las menciones”.Le sigue la corrupción con el 18,6% y la desocupación con el 15,8%. La corrupción aumenta 2,7 puntos en la ola actual”.

Temas
Seguí leyendo

Crisis: lanzan préstamos para cancelar deudas con tarjetas de crédito

Crisis: caen las compras de alimentos y suben los gastos en impuestos y servicios

Por qué el Gobierno de Javier Milei quiere derogar la Ley de Etiquetado Frontal

El boleto de transporte en el AMBA aumentó hasta 17 veces en la gestión de Milei

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Noelia era egresada del Instituto Lomas de Zamora.
Conmoción.

Femicidio en Temperley: fuerte mensaje del Instituto Lomas, donde estudió la víctima