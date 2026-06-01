lunes 01 de junio de 2026
Escribinos
1 de junio de 2026
Piden testigos.

Choque en Ingeniero Budge: un joven quedó gravemente herido y escaparon sin asistirlo

Iba en una moto y chocó con una camioneta que lo dejó abandonado. Lo asistieron vecinos de Budge. La familia pide ayuda para identificar al responsable.

La Policía y los vecinos en el lugar del accidente, en Budge.

La Policía y los vecinos en el lugar del accidente, en Budge.

Un joven motociclista quedó gravemente herido tras chocar con una camioneta en la localidad de Ingeniero Budge. El conductor escapó sin asistirlo. La víctima sufrió graves heridas, terminó en el hospital y su familia pide testigos del accidente.

Todo ocurrió el domingo a las 7:30 de la mañana en el cruce de las calles Quesada y Bariloche. Según se pudo reconstruir, Agustín Nieto, de 23 años, circulaba en una moto y chocó violentamente con una Renault Trafic blanca.

Lee además
El terrible choque en Camino Negro.
Accidente.

Violento choque en Camino Negro: una camioneta se incrustó contra un remolque
Así quedó el auto tras el choque.
Grave.

Terrible choque en Temperley: un auto destruido y dos heridos

La persona que manejaba la camioneta vio que Agustín estaba tirado sobre el asfalto sin moverse y no quiso ayudarlo. Simplemente aceleró y huyó del lugar. El joven fue asistido por los vecinos del barrio, que llamaron de inmediato a la Policía y la ambulancia.

Embed

Piden testigos del accidente

Tras el accidente, Agustín quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital. Según contó su familia, para este lunes seguía internado en grave estado y todavía no despertaba.

Desde el entorno del muchacho difundieron el caso en las redes sociales, sobre todo en grupos de vecinos de Lomas de Zamora, esperando que alguien pueda aportar información del terrible choque.

agustin
Agustín, el joven atropellado en Ingeniero Budge.

Agustín, el joven atropellado en Ingeniero Budge.

"Estaba en la juntada que hacen en Budge. Le prestaron una moto. Yendo por Quesada y Saladillo, de repente lo choca una Traffic. El conductor baja, ve que mi hermano no responde con movimiento ni nada y se dio a la fuga. Hizo abandono de persona", comentó la hermana de Agustín en diálogo con La Unión, y enfatizó: "Necesitamos testigos que hayan visto el hecho, videos, fotos. No tenemos la patente del hombre que se dio a la fuga".

Por cualquier información sobre el accidente, enviar un mensaje al perfil de Facebook de la hermana de Agustín.

Temas
Seguí leyendo

Violento choque en Camino Negro: una camioneta se incrustó contra un remolque

Terrible choque en Temperley: un auto destruido y dos heridos

Fuerte choque entre dos autos en el centro de Lomas: una mujer herida

Caso Merlín Díaz: la principal acusada sigue prófuga y peligra el acuerdo para evitar la cárcel

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tomó de rehén a su pareja en Temperley y la mató antes de que llegara la Policía.
Femicidio.

Tomó de rehén a su pareja y la mató antes de que llegara la Policía

Las más leídas

Te Puede Interesar

Noelia era egresada del Instituto Lomas de Zamora.
Conmoción.

Femicidio en Temperley: fuerte mensaje del Instituto Lomas, donde estudió la víctima