Choque en Ingeniero Budge: un joven quedó gravemente herido y escaparon sin asistirlo

La Policía y los vecinos en el lugar del accidente, en Budge.

Un joven motociclista quedó gravemente herido tras chocar con una camioneta en la localidad de Ingeniero Budge . El conductor escapó sin asistirlo. La víctima sufrió graves heridas, terminó en el hospital y su familia pide testigos del accidente.

Todo ocurrió el domingo a las 7:30 de la mañana en el cruce de las calles Quesada y Bariloche . Según se pudo reconstruir, Agustín Nieto, de 23 años, circulaba en una moto y chocó violentamente con una Renault Trafic blanca.

La persona que manejaba la camioneta vio que Agustín estaba tirado sobre el asfalto sin moverse y no quiso ayudarlo. Simplemente aceleró y huyó del lugar . El joven fue asistido por los vecinos del barrio, que llamaron de inmediato a la Policía y la ambulancia.

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Piden testigos del accidente

Tras el accidente, Agustín quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital. Según contó su familia, para este lunes seguía internado en grave estado y todavía no despertaba.

Desde el entorno del muchacho difundieron el caso en las redes sociales, sobre todo en grupos de vecinos de Lomas de Zamora, esperando que alguien pueda aportar información del terrible choque.

agustin Agustín, el joven atropellado en Ingeniero Budge.

"Estaba en la juntada que hacen en Budge. Le prestaron una moto. Yendo por Quesada y Saladillo, de repente lo choca una Traffic. El conductor baja, ve que mi hermano no responde con movimiento ni nada y se dio a la fuga. Hizo abandono de persona", comentó la hermana de Agustín en diálogo con La Unión, y enfatizó: "Necesitamos testigos que hayan visto el hecho, videos, fotos. No tenemos la patente del hombre que se dio a la fuga".

Por cualquier información sobre el accidente, enviar un mensaje al perfil de Facebook de la hermana de Agustín.