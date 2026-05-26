Caso Antonella Rodríguez: condenaron al policía que atropelló y mató en Budge, pero aún no irá a prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora condenó a cinco años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir al policía bonaerense que atropelló y mató a Antonella Rodríguez en Ingeniero Budge . Sin embargo, aún no irá a prisión y seguirá cumpliendo arresto domiciliario.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el hombre identificado como Antony Fritz Ramos fue declarado culpable del delito de "homicidio culposo agravado en concuros real con homicidio en grado de tentativa cometido con exceso en la legitima de defensa".

La sentencia, dictada semanas atrás, todavía no está firme porque su defensa interpuso un recurso de casación. Por esa razón, el acusado todavía no será trasladado a una unidad penitenciaria y continuará cumpliendo prisión domiciliaria por el homcidio de la mujer atropellada .

Durante el juicio, la Justicia determinó que Rodríguez circulaba en motocicleta cuando fue embestida de frente por una Volkswagen Suran en la intersección de Homero y Cañuelas, el 31 de diciembre del 2024 por la noche, a pocos minutos del brindis de Año Nuevo .

Antonella Rodríguez tenía 31 años. Antonella Rodríguez tenía 31 años.

Atacó a los familiares de Antonella Rodríguez

Según las pericias incorporadas al expediente, luego del impacto fatal, Fritz Ramos descendió del vehículo y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria contra familiares y vecinos de la víctima que se encontraban en el lugar y lo increpaban por lo ocurrido.

Tras el episodio, efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora arribaron a la escena y detuvieron al imputado, quien inicialmente quedó alojado a disposición de la Justicia. Tiempo después fue beneficiado con la excarcelación y desde entonces permanece bajo arresto domiciliario.