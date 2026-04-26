Confirman la condena contra los abogados caranchos que operaban en Lomas de Zamora

La red de abogados caranchos fue condenada por la Justicia de Lomas de Zamora.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las condenas a la red de abogados caranchos que operó durante varios años en Lomas de Zamora y Almirante Brown . Se dedicaban a estafar a compañías de seguros.

La causa investigó a una organización que actuaba en Lomas, Banfield, Adrogué y otras localidades aledañas . Estaba integrada por abogados, punteros y otras personas que se hacían pasar por víctimas o testigos, para montar accidentes de tránsito falsos.

Impunidad. La desilusión de una joven de Centenario que sufrió un "cuento del tío"

SENTENCIA Condenaron a una red de abogados "caranchos" que operaba en Lomas y Banfield

Posteriormente, avanzaban con demandas fraudulentas que tenían el propósito de conseguir indemnizaciones de compañías aseguradoras de gran renombre. Para ello, presentaban certificados médicos falsos y reclutaban testigos. Según la investigación, la red operó entre 2015 y 2023.

En agosto del año pasado, una gran cantidad de imputados fueron llevados a juicio y condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora . Sin embargo, todos ellos apelaron la sentencia. Ahora la Justicia les dio un nuevo revés.

abogados caranchos Los abogados caranchos actuaron durante varios años en Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Confirmaron la condena contra los abogados caranchos

Los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, rechazaron todos los recursos presentados por los acusados y ratificaron las penas de la Justicia de Lomas.

La mayoría de los involucrados deberá cumplir penas de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y no podrán volver a ejercer la abogacía en forma profesional. En tanto, una de las acusadas recibió cinco años y tres meses de cárcel.

Casación ratificó que hubo un mecanismo mediante el cual abogados y colaboradores estafaban a las compañías de seguros por accidentes de tránsito que nunca habían existido o que habían sido fraguados.

abogados caranchos Elementos incautados durante los allanamientos a los imputados.

En su momento, los investigadores lograron desentramar esta organización mediante escuchas telefónicas, declaraciones de supuestas víctimas de falsos siniestros viales y documentos secuestrados en allanamientos, entre otros elementos probatorios. En varios audios, de hecho, algunos involucrados hablaban sobre cómo despegarse del caso ante el avance de la investigación.

Todo esto fue valorado por los jueces de Casación, que dio por probada la existencia de una asociación ilícita y que todos los imputados sabían sobre el accionar delictivo. De esta manera, confirmó las condenas aplicadas en Lomas de Zamora.