La emoción de un nene de Lomas de Zamora al ver a Franco Colapinto

El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto , brilló ante medio millón de personas en las calles de Buenos Aires que quedaron transformadas en una jornada especial de exhibición.

En medio de la cobertura periodista de Adrián Puente para Fox Sports, mientras recorría la fan zone, un nene de Lomas de Zamora llamado Joaquín se acercó a saludar al periodista. "Adriiiii", le dijo y lo abrazó con ganas.

Pasó en las redes. La emotiva propuesta del baby fútbol de Temperley: parar la pelota para dar un abrazo

Le contó que fue con el papá, que lo pudo ver a Franco Colapinto y a su auto, visiblemente emocionado, contento y nervioso en una jornada inolvidable que estuvo repleta de sorpresas y distintos shows musicales. El video es tan tierno que el canal de deportes lo editó y lo hizo viral en sus redes sociales, porque "la Francomanía es total".

Franco Colapinto hizo emocionar a los nostálgicos de la Fórmula 1 al girar en la Ciudad de Buenos Aires en la histórica “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón en 1954 y 1955.

Embed - FOX Sports Argentina on Instagram: " LA FRANCOMANÍA ES TOTAL Adrián Puente recorrió la fan zone y se encontró con de todo… pero hubo un momento que se llevó todos los aplausos El abrazo de un nene fanático de la F1, emoción pura en medio de una fiesta que no para "

Se trata del Mercedes W196, con el que el cinco veces campeón del mundo dominó a mediados de la década del 50, cuando la Fórmula 1 recién nacía.

Durante el show a bordo de la “Flecha de Plata”, Colapinto no solo pudo saludar a la gente, que estaba visiblemente emocionado por ver uno de los autos más emblemáticos de la carrera de Fangio, sino que también cumplió el sueño de manejar el monoplaza de uno de sus máximos ídolos.

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¿Vuelve la Fórmula 1 al país?

El rugido del motor de Franco Colapinto en las calles de Palermo no solo despertó la pasión de miles de fanáticos, sino que también reavivó oficialmente el sueño del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, utilizó sus redes sociales para celebrar la exhibición del joven piloto y asegurar que el país se encuentra en un momento inmejorable para recuperar una fecha en el calendario mundial del automovilismo.

“Franco Colapinto se lanzó con esta histórica exhibición con el gran objetivo de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina”, afirmó Scioli, vinculando directamente el fenómeno deportivo con el contexto político actual.