Presenta su primera obra literaria con una propuesta interactiva en el Museo Americanista de Lomas

Gisela Romagnolo es de Lomas y junto a su pareja van a presentar en el Museo Americanista, una obra literaria inspirada en la música y el arte.

La multifacética Gisela Romagnolo también reconocida como "Charlitas con Chicha" por sus shows de stand up, presenta este viernes a las 17 su faceta como escritora en el Museo Americanista de Lomas . "Desenmarañando" es su primer libro de poesías que creó inspirada en la obra musical de su pareja, Matías Scholand .

Romagnolo es licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ), también estudió Artes Visuales en la IUNA, juega con el humor y la actuación en sus show de stand up y además escribe poesías que las dará a conocer al público mañana a través de una jornada que será interactiva, según adelantó.

Talento local. El joven de Lomas que con su bandoneón triunfa en una gira por Europa

Los que se sumen a la propuesta que tendrá lugar en Manuel Castro 254, Lomas, con entrada libre y gratuita se van a encontrar con la pareja de lomenses que respira arte. "Será un diálogo entre la música que inspiró al libro y la palabra en el barrio donde escribí la mayoría de las poesías que están en el libro", contó la autora.

En el marco de la presentación de la obra literaria, la autora del libro Desenmarañando pensó en realizar un taller de creación compartida. Es decir, que los presentes van a poder participar de una obra colectiva. "La idea es construir entre el libro y las canciones una acción en conjunto que nos lleve a repensarnos en soledad y en conjunto para formar una nueva manera de estar, ver y ser", explicó.

La iniciativa de este viernes es que entre todos "puedan dejar su huella (en dibujos, textos o collage) y así en conjunto lleguemos a una obra colectiva", detalló la artista, y agregó que va a haber papeles blancos, tijeras, papeles de colores, lápices, para quien asista pueda hacer algo lindo.

"Como mi obra literaria tiene toda una parte de poesías, pero otra parte que tiene visuales -como pinturas y dibujos de mi autoría también- y una tercera parte que se llama "tus marañas" donde dejo un espacio para quien obtenga el libro pueda dejar sus propias marañas quiero trasladar eso a lo que sucederá en el Museo Americanista", especificó.

Que cada asistente dibuje, escriba, lo que sea y con eso quieren armar una pieza colectiva estilo mural digital que luego Romagnolo se encargará de difundir en las redes.

"Eso pasa en el libro, pero como es la presentación decidí hacerlo en el momento, dedicarle un espacio a esa creación conjunta y que se inspiren para dejar su maraña desenmarañada sobre un papel, mañana en el taller", apuntó.

La inspiración de la música a la hora de escribir

Desenmarañando nace de muchas poesías y piezas de pintura y dibujos acumulados que tenía la autora en su casa porque siempre le gustó escribir y pintar. Pero la idea de convertir cada una de sus obras en un libro se generó gracias a su pareja, Martín Scholand que es cantautor.

"Todo esto comenzó a gestarse porque se dio que mi marido (el cantautor en cuestión) fue armando su proyecto musical a la par que yo iba pintando y escribiendo, entonces medio que nos inspiramos mutuamente. Así que hoy podemos decir que de nuestra relación salieron dos discos, un libro, y una hija", contó con humor.

Por eso, mañana va a estar acompañada de la música que la inspiró que es la banda El Ciego y sus Lazarillos que creó Scholand. "Matías es músico, compositor y productor y además mañana va a estar presentando su último disco 'Artesana'", advirtió la periodista.

Para los que quieran ser parte de esta presentación interactiva pueden acercarse sin previa inscripción y es apta para menores.