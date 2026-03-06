Lanzan un concurso literario a 40 años de los goles de Diego Maradona a Inglaterra

La llamada "Mano de Dios", uno de los goles de Diego Maradono a Inglaterra.

En homenaje a los 40 años de los dos goles de Diego Maradona con la Selección Argentina a Inglaterra en el Mundial de México 86 , la Revista digital Meta-sentidos en juego y la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina , lanzaron el Concurso Internacional de Literatura "22 de Junio de 1986, la felicidad de un pueblo".

La convocatoria literaria sobre Diego Maradona , abierta hasta el 15 de mayo, está dirigida a mayores de 16 años de diversas nacionalidades que residan en cualquier país del mundo. Mientras que la propuesta consta de tres categorías: “Historias de vida”, “El legado” y “Ficciones”.

Enamorada. Gianinna Maradona demostró su amor en las redes y agradeció el apoyo de su novio

Justicia por el padre. Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito con un mensaje especial: "Nunca olvides..."

El resultado se hará público durante la entrega de premios en la Peña Maradoniana 22 de Junio, más que un gol, organizada por Meta-sentidos en juego y la FODA.

El jurado está integrado por Juan Sasturain, Gabriela Saidon, Ariel Scher, Fernando Duclós (Periodistán), Mónica Santino, Juan Stanisci, Nadia Fink, Edgardo Esteban, Agustín Lucas (Uruguay), Enrique Corvetto Castro (Chile) y Mauro Greco (España).

“¿Qué hiciste, cómo lo viviste, qué recuerdos tenés aún presentes de aquel día inolvidable? ¿Qué significó el 22 de junio del 86 para la sociedad argentina? Contalo y participá de esta aventura futbolera”, dicen los organizadores.

MÁS INFO

Las bases del certamen se pueden consultar en link.