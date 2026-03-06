Lanzan un concurso literario a 40 años de los goles de Diego Maradona a Inglaterra

La llamada "Mano de Dios", uno de los goles de Diego Maradono a Inglaterra.
En homenaje a los 40 años de los dos goles deDiego Maradona con la Selección Argentina aInglaterra en el Mundial de México 86, la Revista digital Meta-sentidos en juego y la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina, lanzaron el Concurso Internacional de Literatura "22 de Junio de 1986, la felicidad de un pueblo".
La convocatoria literaria sobre Diego Maradona, abierta hasta el 15 de mayo, está dirigida a mayores de 16 años de diversas nacionalidades que residan en cualquier país del mundo. Mientras que la propuesta consta de tres categorías: “Historias de vida”, “El legado” y “Ficciones”.
El resultado se hará público durante la entrega de premios en la Peña Maradoniana 22 de Junio, más que un gol, organizada por Meta-sentidos en juego y la FODA.
Los jurados de la convocatoria sobre Diego Maradona
El jurado está integrado por Juan Sasturain, Gabriela Saidon, Ariel Scher, Fernando Duclós (Periodistán), Mónica Santino, Juan Stanisci, Nadia Fink, Edgardo Esteban, Agustín Lucas (Uruguay), Enrique Corvetto Castro (Chile) y Mauro Greco (España).
“¿Qué hiciste, cómo lo viviste, qué recuerdos tenés aún presentes de aquel día inolvidable? ¿Qué significó el 22 de junio del 86 para la sociedad argentina? Contalo y participá de esta aventura futbolera”, dicen los organizadores.