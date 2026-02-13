Verónica Ojeda celebró los 13 años de Dieguito con un mensaje en la cuenta de Diego Maradona.

Dieguito Fernando Maradona cumplió 13 años y recibió mensajes llenos de cariño tanto de parte de su madre, Verónica Ojeda, como de la cuenta oficial de su papá, Diego Armando Maradona. La celebración virtual incluyó una serie de fotos de diferentes momentos de la vida de Dieguito.

En su cuenta de Instagram, Verónica Ojeda le dedicó un extenso mensaje a su hijo en el que repasó el vínculo y los desafíos atravesados juntos: “Mi amor Diego Fernando, feliz cumpleaños. Hoy cumples 13 años y no puedo creer lo rápido que creces. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos y de la persona en la que te estás convirtiendo”, expresó Ojeda.

Una fuerte unión con Diego Maradona y con Dieguito Verónica destacó cómo la vida lo fue uniendo de manera profunda al adolescente: “Hemos pasado tantas cosas juntos… momentos buenos, difíciles, alegrías y lágrimas, pero en cada paso siempre estuvimos uno al lado del otro. Y si algo tengo claro es que mi amor por ti es inmenso y eterno”.

Además del texto, Ojeda publicó un collage de imágenes con diferentes momentos en la vida de Dieguito. El fútbol presente siempre, con algunas de las camisetas de los equipos que visitó su padre, vacaciones en la playa y su gusto especial por los videojuegos y los caballos. La publicación también incluyó palabras de agradecimiento para el menor: “Gracias por ser mi fuerza, mi alegría y mi mayor bendición. Nunca olvides que siempre voy a estar para ti, apoyándote, cuidándote y amándote con todo mi corazón. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Feliz cumpleaños, hijo mío”.

