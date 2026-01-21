El tenso cruce entre Verónica Ojeda y Marisa Brel: "Nefasta"

Verónica Ojeda estalló de bronca contra la panelista Marisa Brel luego de un comentario que hizo sobre Diego Maradona que desató una fuerte indignación y terminó en una fuerte conversación telefónica entra ambas en vivo en LAM , en América TV.

Marisa Brel recordó una carta documento que le envió Diego Maradona en 2006 por una información que había dado sobre la relación de ellos, que estaban saliendo desde hace unos meses antes y un embarazo. “Diego estaba tan enamorado y tan feliz por dar la noticia que lo dijo en un micrófono”, dijo.

Es el amor. Quién es el nuevo novio de Gianinna Maradona: "Hola mi amor"

Lo que vendrá. Cómo será la serie de animación sobre Diego Maradona

Verónica Ojeda se comunicó rápidamente con Ángel de Brito para pedir su derecho a réplica. De todos modos, aclaró no quería mantener un intercambio directo con la panelista.

"Disculpame que te llamé. Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de otra que no está, que es el papá de mi hijo. No me parece periodista, es nefasta", dijo Verónica.

Y siguió: “Siendo una mujer que le costó ser mamá en su momento, se tiene que apiadar con las mujeres que le costó como a mí tener a mi hijo, Diego Fernando, así que un poco de respeto”.

Marisa le aclaró: “Yo no dije que vos estabas embarazada, yo dije que Diego anunció…”. “Me dejas hablar, no quiero hablar con esa nefasta”, la cortó Verónica.

“No, a mí no me hables así ¿Querés que cuente toda la historia? Te puedo contar con nombre y apellido quiénes estaban ahí”, agregó Marisa.

“Lo que yo digo es verdad, esa fiesta ocurrió, estaba toda tu familia, hablé con mucha gente de ahí…tu amigas que te traicionaron contaron todo. Hasta vos tenías un acuerdo con Diego. No eran amigas del ambiente, eran amigas de tu barrio”, sumó Marisa.

image Verónica Ojeda y Diego Maradona, con Dieguito Fernando.

La fuerte defensa de Verónica Ojeda

Ante las palabras de Marisa Brel, Verónica se defendió: “Yo tengo un hijo de 13 años que escucha y ve todo. Así que un poco de respeto…”. “¿Pero qué parte te molesta? Yo no dije que vos estuviste embaraza, yo dije que anunció”.

Hasta ahí no se había mencionado de qué año hablaban, hasta que Verónica dijo: “Estamos hablando de 2005, chicos…”.

“Ah, vos sabés la fecha. Vos sabés de cuándo estoy hablando entonces. Vos sabés de la fiesta que estoy hablado, y toda tu familia lo sabe también”, siguió Verónica.

“Esto lo cuento una vez y no lo cuento más porque fue muy triste para mí. Casi lo pierdo a Dieguito…en el quinto mes de gestación tuve que estar postrada en una cama, tenía perdidas. Casi lo pierdo, por eso nació ochomesino”, dijo Ojeda.