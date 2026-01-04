La verdad sobre el romance de Diego Maradona y Lucía Galán

Más allá de noviazgo y posterior casamiento con Claudia Villafañe, Diego Maradona durante su juventud tuvo un romance oculto con Lucía Galán, integrante de Pimpinela junto a su hermano Joaquín , que duró menos de un año en 1982 y 1983.

El romance ocurrió mientras el “10” jugaba en el Barcelona y la cantante se empezaba a convertir en una estrella de la canción con los Pimpinela.

El futbolista y la cantante se conocieron en Barcelona en 1982, durante un momento de crisis entre Diego Maradona y Claudia Villafañe. Todo comenzó como una amistad y los llevó a grabar juntos la canción "Querida amiga", dedicada a la madre de Diego, Doña Tota.

Todo se dio de forma muy espontánea, con visitas frecuentes a su casa, donde compartían mates con Doña Tota, con quien Lucía tenía una gran relación.

image Lucía Galán y Diego Maradona.

A pesar que la relación terminó por la distancia y diferencias entre ambos, mantuvieron una excelente amistad en el tiempo. La integrante de Pimpinela siempre se refirió a Diego con gran cariño. ”Fue una época linda. Éramos los dos muy chicos" contó Lucía Galán en el programa de Mirtha Legrand.

La artista dijo que los dos vivieron “momentos muy importantes” y que para ella fue “alguien especial”. “¿Cuánto duró?“, quiso saber la conductora. ”Duró un tiempo", expresó escueta su invitada.

Luego Diego Maradona retomó su relación con Claudia Villafañe y poco después comenzaron a convivir, para finalmente instalarse en Italia donde el “10” defendía los colores del Napoli.