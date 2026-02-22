El emocionante reencuentro entre Mirtha Legrand y Jimena Monteverde tras el conflicto de su salida

Tras muchas especulaciones respecto a la salida de Jimena Monteverde del ciclo que conduce Mirtha Legrand , finalmente y gracias al pedido de La Chiqui, anoche se las volvió a ver juntas en la mesaza y fue el momento más emocionante de la noche al reencontrarse después de días de tensión.

Todo el conflicto comenzó cuando Monteverde comenzó a conducir su propio programa por las tardes de El Trece , lo que no le permitía estar en la grabación de La Noche de Mirtha. Fue en ese momento, que hasta la legendaria conductora de las mesazas se sorprendió que la chef no estuviera presente y hasta amenazó con irse del canal si Jimena no volvía.

Aunque el sábado pasado, la cocinera apareció en el programa de Mirtha, fue uno de los momentos más criticados porque salió desde otra escenografía a través de un tape: todos criticaron la frialdad de la solución al conflicto.

Entre tantas negociaciones, Mirtha ya había dejado en claro públicamente que para ella el tema estaba superado, pero en cada emisión de sábado se hacía notar la ausencia de la chef, cuya participación se había convertido en parte del ritual del programa.

Sin embargo, todo volvió a la normalidad a partir de este sábado en que Jimena volvió a aparecer y la emoción embargó a las protagonistas. "Ahora tenemos a Jimena, que viene. Jimena, qué linda, me hacés llorar”, comenzó diciendo la conductora mientras la cocinera se acercaba a su encuentro.

Además, agregó sobre lo sucedido: “Fue tan escandaloso todo lo que han hecho, lo que han dicho”. La cocinera, también emocionada, le dijo a la diva: “Para mí es un orgullo estar, Mirtha, en esta mesa. Y estoy muy feliz de estar con vos”.

Luego, elogió a la conductora mirándola directamente a los ojos: “Estás tan linda, tan bien y tan maravillosa. Y tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo”.

Antes de irse, Jimena se encargó de asegurar: “A partir de hoy y para siempre. A partir de hoy me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y me vengo para acá”, afirmó, y concluyó la cocinera que en esta edición del programa llegó recién para presentar el postre de la mesaza y dijo que de ahora en más será así porque antes estaba al comienzo para dar detalles del menú completo.

