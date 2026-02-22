El mensaje de despedida de Maxi López que emocionó a sus seguidores en las redes

Con profundo dolor, el exfutbolista Maxi López que volvió al país para participar de MasterChef Celebrity se despidió tras la grabación final del ciclo con un extenso texto donde agradece todo lo vivido en estos meses, pero aclara que debe volver a Suiza para estar junto a su familia .

Aunque al parecer la despedida es momentánea, emocionaron las palabras que dejó López en sus redes sociales y que fueron muy comentadas por sus seguidores por el nivel de profundidad y sentimientos en cada frase.

Después de la tormenta. Maxi López reveló todos los detalles de su reconciliación con Wanda Nara

Antes de reencontrarse con su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos Elle y el bebé recién nacido, Lando, decidió plasmar sus sentimientos porque en los últimos meses logró una aceptada popularidad que llegó a sorprender al público que no conocía a López descontracturado y con un evidente carisma para la cámara.

“En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero. Quiero decirles gracias. Gracias de corazón”, comenzó posteando el ex de Wanda Nara.

Y agradeció las reiteradas muestras de cariño de la gente: “Gracias por cada palabra de aliento, por cada abrazo, por cada mensaje, por cada gesto de respeto y de afecto. En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa”.

Y siguió: "Argentina no es solo un país... es una forma de sentir. Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo”.

“Me emociona saber que todavía existe ese corazón enorme que late por los suyos, que no se olvida de los que ama, que no suelta la mano cuando alguien lo necesita. Eso es lo que más orgullo me da de ser argentino”, resaltó.

Con una clara sinceridad, escribió: “No tengo más que palabras de gratitud. Me llevo este amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma. Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer”.

Según él mismo contó: Maxi López se irá un tiempo del país y luego regresará para instalarse junto a su familia en Nordelta en medio de un año con muchos proyectos laborales tras lo que fue su gran 2025 en los medios y también estar así más cerca de sus tres hijos varones que tiene con Wanda Nara.

Mirá el posteo: