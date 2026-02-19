Maxi López le recordó a Wanda Nara que contrató un detective para seguirlo en Italia

La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento de recuerdos de la mano de Maxi López , quien le recordó a su ex Wanda Nara cuando contrató a un detective para que lo persiga en Italia . La conductora se sinceró y contó algunos detalles de la tarea asignada al profesional que terminó siendo fallida.

Todo el relato comenzó porque la consigna del reality culinario estaba enmarcada en "detectives". Ante la temática asignada para el programa, fue Wanda quien se metió de lleno y le preguntó a Maxi si alguna vez había necesitado de un detective en la vida real y él sin filtro contestó: "No, vos contrataste a un detective lo que pasa es que se dormía".

Fue en ese momento en que todos los participantes y el jurado de MasterChef Celebrity estallaron de risa y quisieron saber los detalles de la historia que vivió la pareja cuando estaban casados y viviendo en Europa.

Wanda no quiso desviar el tema y recordó que tuvo que contratar un detective privado para seguir a Maxi y así saber lo que hacía cuando se iba de la casa ya que tenía sospechas de infidelidades. "Fue en Sicilia", comenzó contando.

"El detective no lo podía alcanzar nunca porque iba en un 500 y este andaba en una Ferrari”, reveló de forma divertida Wanda haciendo referencia a la enorme diferencia de velocidad entre ambos autos.

Pero, la anécdota continuó porque hace un tiempo atrás, Wanda ya había dado más detalles de ese particular sistema de espionaje que compartía con otras esposas de futbolistas. “Yo en Italia tenía una persona, con la esposa de otro jugador, que seguía a los maridos. Un día Maxi se avivó y se cambió de auto”.

En el programa de anoche el tema quedó ahí, pero lo cierto es que la divertida anécdota dejó una vez más al descubierto la tormentosa relación que tuvieron Maxi y Wanda cuando estaban casados y miles de kilómetros de distancia de Argentina. Hoy, capitalizan el pasado a través del humor y de mostrar en público que pudieron revertir aquello y mantener una muy buena relación en el programa de cocina y fuera de él, en su vida cotidiana y con sus tres hijos.

Mirá el revelador video de Maxi López acorralando a Wanda Nara