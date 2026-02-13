viernes 13 de febrero de 2026
Escribinos
13 de febrero de 2026
¿Qué onda?

La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

La Joaqui habló con Wanda Nara de su participación en el certamen y aseguró que si llega a ganarlo hará algo muy jugado.

La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Fue durante la elaboración de su plato donde la conductora se acercó a la cantante a charlar y le consultó primero sobre si alguna fake news que circuló sobre ella le había afectado.

Lee además
Luciano Castro, internado: ¿qué fue lo último que le dijo a Griselda Siciliani?
Del "Hola guapa" al diván.

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani
Camila Homs se mostró feliz todo su embarazo y ahora decidió mostrar la cara de su hija recién nacida. 
Ternura total.

Cami Homs compartió más fotos de la hija que tuvo con José Sosa

Ahí la artista se sinceró: "No me gusta que digan que acá nos llevamos mal, me dan ganas de salir a decir no es verdad". Y Wanda Nara comentó desde su experiencia mediática: "Yo tengo la teoría que la fake news vende y la aclaración nadie la escucha o nadie le importa".

La Joaqui y una promesa jugosa

Luego llegó el momento en que La Joaqui se la jugó por completo en el amor ya que comentó que si logra resultar ganadora del reality gastronómico podría casarse con su novio, Luck Ra.

“¿Cuándo vamos a tener la boda, Joaqui? Quiero una buena news para el espectáculo”, le preguntó la conductora. A lo que la cantante comentó con una sonrisa y dejando la puerta abierta a una futura boda: “No lo sé. Ahora tengo que ganar MasterChef porque viste que dicen que el que gane MasterChef, se casa, entonces…“.

La Joaqui y Luck Ra están juntos desde junio de 2024, lo que implica que llevan casi dos años de relación. Su historia comenzó con un flechazo en una fiesta de 15 años donde ambos coincidieron como artistas.

Temas
Seguí leyendo

Luciano Castro, internado: sus últimas palabras para Griselda Siciliani

Cami Homs compartió más fotos de la hija que tuvo con José Sosa

Laura Ubfal habló del bajo rating del programa de Yanina Latorre y desató una guerra

Rocío Marengo disparó contra Eugenia Tobal: ¿de qué la acusó?

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Laura Ubfal dio información sobre el rating del programa de Yanina Latorre y se desató una guerra. 
Enfrentadas.

Laura Ubfal habló del bajo rating del programa de Yanina Latorre y desató una guerra

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ocurrió en la barrera de Boedo, a metros de la estación de Lomas de Zamora.
Terrible.

Se arrojó al paso del tren en Lomas: fue el segundo accidente en la semana