La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Fue durante la elaboración de su plato donde la conductora se acercó a la cantante a charlar y le consultó primero sobre si alguna fake news que circuló sobre ella le había afectado.

Ahí la artista se sinceró: "No me gusta que digan que acá nos llevamos mal, me dan ganas de salir a decir no es verdad". Y Wanda Nara comentó desde su experiencia mediática: "Yo tengo la teoría que la fake news vende y la aclaración nadie la escucha o nadie le importa".

Luego llegó el momento en que La Joaqui se la jugó por completo en el amor ya que comentó que si logra resultar ganadora del reality gastronómico podría casarse con su novio , Luck Ra.

“¿Cuándo vamos a tener la boda, Joaqui? Quiero una buena news para el espectáculo”, le preguntó la conductora. A lo que la cantante comentó con una sonrisa y dejando la puerta abierta a una futura boda: “No lo sé. Ahora tengo que ganar MasterChef porque viste que dicen que el que gane MasterChef, se casa, entonces…“.

La Joaqui y Luck Ra están juntos desde junio de 2024, lo que implica que llevan casi dos años de relación. Su historia comenzó con un flechazo en una fiesta de 15 años donde ambos coincidieron como artistas.