domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026
¿Qué onda?

Cómo es el curioso pacto que sellaron La Joaqui y Luck Ra

Mientras viven su romance, La Joaqui y Luck Ra compartieron en las redes sociales un simpático video donde cuenta el acuerdo al que llegaron.

La Joaqui y Luck Ra.

La Joaqui y Luck Ra.

La Joaqui y Luck Ra volvieron a revolucionar las redes sociales con un video cargado de complicidad, romance y, sobre todo, de mucho humor, donde los dos cantantes contaron a sus seguidores el original pacto al que llegaron como pareja.

En medio de versiones que siempre buscan alguna crisis de pareja, ellos respondieron con un "contrato" de amor que dejó a sus seguidores enloquecidos.

Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China
Son rumores.

Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

La Joaqui y Luck Ra.
Se vienen los confites.

La Joaqui blanqueó sus deseos de casarse con Luck Ra en MasterChef Celebrity
En el video, publicado en las stories del artista cordobés, cuentan que renovaron su noviazgo por un año más. Sin vueltas, dejaron en claro que el compromiso sigue firme, al menos por los próximos 365 días.

La música elegida por Luck Ra para La Joaqui

Lo que terminó de coronar el simpático momento fue la elección musical de Luck Ra. Es así que musicalizó el posteo con "Ladrón", su reciente éxito que grabó junto a Karina La Princesita.

image
Luck Ra y La Joaqui.

Luck Ra y La Joaqui.

La letra, que habla de alguien que "roba" el corazón y de las idas y vueltas del amor, le puso el marco perfecto al clip que compartió con La Joaqui.

Mientras tanto, La Joaqui habló en más de una oportunidad de formalizar su relación con Luck Ra y de celebrarlo con una gran fiesta, pero no hubo avances en el tema.

Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

La Joaqui blanqueó sus deseos de casarse con Luck Ra en MasterChef Celebrity

Las tiernas postales de Navidad de La Joaqui y Luck Ra

Qué paso realmente entre Luis Miguel y Susana Romero

Martín Bossi habló de la Lali y otras famosas. 
¿Qué onda?

Por qué Martín Bossi no saldría con Lali Espósito y otras famosas

Caballos Libres del Sur refuerza su campaña de reciclado en Lomas
Solidaridad.

Caballos Libres del Sur refuerza su campaña de reciclado en Lomas