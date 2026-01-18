Cómo es el curioso pacto que sellaron La Joaqui y Luck Ra

La Joaqui y Luck Ra volvieron a revolucionar las redes sociales con un video cargado de complicidad, romance y, sobre todo, de mucho humor, donde los dos cantantes contaron a sus seguidores el original pacto al que llegaron como pareja.

En medio de versiones que siempre buscan alguna crisis de pareja, ellos respondieron con un "contrato" de amor que dejó a sus seguidores enloquecidos.

En el video, publicado en las stories del artista cordobés, cuentan que renovaron su noviazgo por un año más. Sin vueltas, dejaron en claro que el compromiso sigue firme, al menos por los próximos 365 días.

¿No hay tal crisis? La Joaqui y Luck Ra no dan más de amor (y de humor). Con un video viral, la pareja del momento confirmó que "renovaron" su noviazgo por un año más ¡Hay equipo para rato! pic.twitter.com/v8u5Syja9k

Lo que terminó de coronar el simpático momento fue la elección musical de Luck Ra . Es así que musicalizó el posteo con "Ladrón", su reciente éxito que grabó junto a Karina La Princesita.

image Luck Ra y La Joaqui.

La letra, que habla de alguien que "roba" el corazón y de las idas y vueltas del amor, le puso el marco perfecto al clip que compartió con La Joaqui.

Mientras tanto, La Joaqui habló en más de una oportunidad de formalizar su relación con Luck Ra y de celebrarlo con una gran fiesta, pero no hubo avances en el tema.