Cayó una banda que robaba camionetas de alta gama: allanamientos en Lomas de Zamora y Llavallol

Una banda que se dedicaba a robar camionetas de alta gama fue desarticulada tras una serie de allanamientos en Lomas de Zamora , Llavallol y otras localidades del Conurbano bonaerense. Recuperaron 25 vehículos robados.

La investigación empezó el mes pasado tras la denuncia de una mujer por el robo de su camioneta en el barrio de Núñez . El GPS del vehículo llevó a los detectives a un domicilio en la localidad de Ezeiza , donde encontraron el rodado. Tenía el tambor del sistema de arranque forzado y también había otras dos camionetas de la misma marca.

Gracias a las cámaras de seguridad, los investigadores descubrieron que la banda utilizaba un Fiat Argo y una Ford EcoSport como apoyo. Desde esos vehículos marcaban a las camionetas Toyota Hilux y SW para luego robarlas.

A partir de esa información, la fiscalía interviniente solicitó órdenes de allanamiento para varios domicilios ubicados en Lomas de Zamora, Llavallol, Monte Grande, Ezeiza, Tristán Suárez, El Jagüel, Berazategui y Quilmes. También se pidió registrar un objetivo en el Barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.

Efectivos de la Policía de la Ciudad arrestaron a todos los miembros de la banda, incluyendo a sus líderes. Además, incautaron 26 teléfonos celulares, tres computadoras, una tablet, un pendrive, 15 máquinas de impresión 3D, un tester automotriz, dos escáneres, un programador de llaves y máquinas cortadoras de llaves automáticas, además de diversas herramientas de mano, autopartes, 38 llaves de vehículos, siete patentes y una escopeta de doble cañón de 16 milímetros con sus respectivos cartuchos.

allanamientos 2 Más elementos incautados en los allanamientos.

Los integrantes de la “Banda de las Hilux” quedaron imputados por el delito de asociación ilícita. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 18 impuso la prisión preventiva para el jefe y el lugarteniente de la banda.

Además, otras diez personas quedaron vinculadas a la causa penal por asociación ilícita y hubo un detenido más por tenencia ilegal de arma de fuego.