El canillita de Turdera: la pasión por su trabajo y su lugar en el mundo

La pasión con que lleva adelante su rutina de trabajo el canillita de la Plaza San Martín de Turdera , Mario Caballero (59), es digna de destacar: habla de su rol con amor sobre todo hacia los vecinos del barrio que lo visitan, toman un mate con él, charlan y hacen de ese espacio un lugar de pertenencia.

"El puesto es como mi casa, como canillita tengo pocos francos y cuando no tengo que trabajar, extraño", fue lo primero que dijo Mario.

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Si bien, el puesto en la plaza lo tiene hace unos cuatro años, antes estaba ubicado con el mismo rubro, pero en una esquina transitada. "Acá alquilo el lugar y la verdad que es más tranquilo y lo que más me gusta es que siempre estoy acompañado. Pasa alguna vecina a hacer los mandados y se queda un rato, también pasan muchos chicos de las escuelas de la zona y ellos te llenan de energía", detalló.

Mario disfruta del día laboral desde la primera hora de la mañana, según contó: "De temprano comienzan a visitarme hasta los animalitos del barrio. Las palomas se acercan, luego una gata que siempre aparece y conozco a todos los perros hasta por su nombre".

Como es una zona en la que vive mucha gente mayor, también es un punto de encuentro para la gente sola. "Es un espacio donde además de conversar, pasarlo bien se crea un lindo clima en comunidad donde uno aporta la yerba, otro algo rico para compartir y hasta me traen alimento para los animalitos que me visitan", aseguró el canillita de Turdera y añadió que muchas veces se juntan hasta 10 personas en el puesto.

Toda reunión además de genera en un marco donde no falta el contacto con la naturaleza ya que el puesto está en el centro de la Plaza San Martín, ubicada en Suipacha y Zapiola.

"La plaza es hermosa, está totalmente remodelada y es un lujo trabajar en un lugar así. También hay muchas actividades y personalmente me he quedado para participar y de paso hacer un peso más porque atrae al público", recalcó Mario que siempre está de buen humor en su puesto laboral porque le gusta lo que hace.

Un oficio que a pesar de los cambios, sigue vigente

Si bien Mario trabajó mucho tiempo como vendedor, nunca pensó que ser canillita iba a generar en él una pasión que disfruta al 100%. "La realidad es que no me lo propuse, se dio y tengo que confesar que me gusta mucho lo que hago", manifestó, y resaltó que lo que el contacto con los chicos es parte de lo que más disfruta: "Ellos vienen a preguntarme cómo es mi trabajo, te llenan de vida, hasta me traen dibujitos, te llenan alma al igual que los animales".

La calidez humana, la empatía constante, la solidaridad entre los vecinos es parte fundamental del día a día que disfruta Mario en un trabajo que ha tenido que reversionarse para seguir activo. "Actualmente ya no es el fuerte la venta de diarios y revistas, pero hay artículos especiales de cocina, de juguetes de muñecos para armar que la gente los consume, me piden que se lo reserve y ese es el fuerte actual".

Algunos de sus clientes aseguran que el puesto es como una juguetería por la variedad que tiene. "Muchos me dicen que los saco de apuro cuando van de pasada a un cumpleaños, eligen algo del puesto para regalar", contó.

El álbum de figuritas del Mundial también fue uno de lo motores de venta en esta temporada, según destacó y detalló que los vecinos le hacen los encargos y él personalmente se encarga de avisarle cuando llega cada pedido: "Es la forma en que me manejo".

Sobre su lugar de trabajo que es donde pasa la mayor parte del tiempo reflexionó: "Es algo especial lo que siento acá y me sorprende porque nunca pensé que me iba a gustar tanto este trabajo".

En la Plaza San Martín.