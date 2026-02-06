viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026
Este sábado.

Fin de semana a puro tango en Turdera: clase y milonga al aire libre en la Plaza San Martín

El espacio público de Turdera recibirá, en su anfiteatro, a vecinos amantes del 2x4 para bailar y disfrutar de grandes canciones del género.

El Encuentro Milonguero de Turdera es abierto y a la gorra.

Como todas las semanas, Turdera será uno de los puntos de encuentro para que los amantes del tango puedan disfrutar de una milonga, con clase incluida. Este sábado 7 de febrero, los vecinos podrán bailar y escuchar grandes clásicos del 2x4 y otros géneros nacionales en la Plaza San Martín. Diversión asegurada al aire libre.

El Encuentro Milonguero está organizado por el profesor Martín Risoli, en conjunto con su colega Silvia Barba. La jornada se hará en el espacio público que se encuentra situado en la intersección de las calles Zapiola y Suipacha, uno de los pulmones verdes más importantes de Turdera.

Turdera, la localidad más escolar del conurbano, cumple 116 años.
Aniversario.

Turdera, la localidad más "escolar" del conurbano, cumple 116 años
Habrá descuentos en varios comercios gastronómicos.
Este fin de semana.

Turdera: lanzan descuentos y promociones exclusivas en comercios

Turdera siente el tango en cada Encuentro Milonguero

El inicio de la actividad es a las 18.30, horario en el que dará inicio una clase de tango pensada para adolescentes y adultos, ya sean aficionados o con experiencia en el género musical. El espacio será ideal para practicar distintas coreografías caracterizadas por el abrazo estrecho, la caminata y la improvisación.

624562484_890314560210356_3293809494481313643_n
Turdera es una de las ciudades de Lomas de Zamora donde se hace el Encuentro Milonguero.

Cerca de las 19 dará inicio a la milonga propiamente dicha: el anfiteatro de la Plaza San Martín se abrirá y se pondrá a disposición de todos para bailar grandes éxitos del tango interpretados por artistas emblemáticos u orquestas típicas que marcaron una época. Además, se pasarán canciones de otros géneros como el rock, el cuarteto, la cumbia y el folklore.

Cada edición es abierta y a la gorra: la contribución económica de los vecinos es clave ya que, con el dinero recaudado, Risoli y Barba mantienen una actividad que se hace a pulmón y por pasión. Asimismo, usan parte de los fondos para mejorar los equipamientos y para convocar a artistas locales, todo con el objetivo de hacer más completa la experiencia cultural.

Turdera es una de las ciudades elegidas por Martín para mantener vivo el tango. Además, realiza encuentros en Banfield, Temperley, Lomas Centro y hasta Monte Grande. Los interesados en conocer más sobre las próximas presentaciones pueden informarse a través del Facebook de Martín Risoli.

Fin de semana a puro tango: clase y milonga al aire libre en la Plaza San Martín