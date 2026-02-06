Fin de semana a puro tango en Turdera: clase y milonga al aire libre en la Plaza San Martín

Como todas las semanas, Turdera será uno de los puntos de encuentro para que los amantes del tango puedan disfrutar de una milonga , con clase incluida. Este sábado 7 de febrero, los vecinos podrán bailar y escuchar grandes clásicos del 2x4 y otros géneros nacionales en la Plaza San Martín. Diversión asegurada al aire libre.

El Encuentro Milonguero está organizado por el profesor Martín Risoli , en conjunto con su colega Silvia Barba . La jornada se hará en el espacio público que se encuentra situado en la intersección de las calles Zapiola y Suipacha, uno de los pulmones verdes más importantes de Turdera.

El inicio de la actividad es a las 18.30, horario en el que dará inicio una clase de tango pensada para adolescentes y adultos, ya sean aficionados o con experiencia en el género musical. El espacio será ideal para practicar distintas coreografías caracterizadas por el abrazo estrecho, la caminata y la improvisación .

Turdera es una de las ciudades de Lomas de Zamora donde se hace el Encuentro Milonguero.

Cerca de las 19 dará inicio a la milonga propiamente dicha: el anfiteatro de la Plaza San Martín se abrirá y se pondrá a disposición de todos para bailar grandes éxitos del tango interpretados por artistas emblemáticos u orquestas típicas que marcaron una época. Además, se pasarán canciones de otros géneros como el rock, el cuarteto, la cumbia y el folklore.

Cada edición es abierta y a la gorra: la contribución económica de los vecinos es clave ya que, con el dinero recaudado, Risoli y Barba mantienen una actividad que se hace a pulmón y por pasión. Asimismo, usan parte de los fondos para mejorar los equipamientos y para convocar a artistas locales, todo con el objetivo de hacer más completa la experiencia cultural.

Además, realiza encuentros en Banfield, Temperley, Lomas Centro y hasta Monte Grande. Los interesados en conocer más sobre las próximas presentaciones pueden informarse a través del Facebook de Martín Risoli.