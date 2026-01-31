La Plaza San Martín de Turdera vuelve a latir al ritmo del tango con un nuevo Encuentro Milonguero

Como cada sábado, la Plaza San Martín de Turdera será sede de un nuevo Encuentro Milonguero , donde los vecinos de Lomas y otros distritos podrán reunirse esta tarde para bailar grandes clásicos del tango . Además, la jornada contará con una clase, tanto para aficionados como para avanzados en el mundo del 2x4.

Martín Risoli , profesor de tango a cargo de la actividad (junto a su colega Silvia Barba), charló con este medio y explicó que el Encuentro Milonguero se hará hoy a partir de las 18.30 en el espacio público que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Suipacha y Zapiola.

El evento dará inició con una clase a cargo de Risoli, quien cuenta con más de 40 años de experiencia enseñando tango a distintas generaciones de vecinos . El espacio es ideal para que los más nuevos en el universo tanguero practiquen los pasos más básicos para desarrollar una coreografía, como así también para que los experimentados puedan seguir perfeccionando sus coreografías.

Cerca de las 19 se abrirá el anfiteatro de la Plaza San Martín para que todos puedan deleitarse con una milonga : allí, los presentes podrán bailar tango y otros ritmos como el folklore, el paso doble, el rock, el cuarteto y la cumbia. Una vez culminada la jornada se pasará la gorra para que los vecinos de Lomas puedan colaborar con el proyecto que se realiza a pulmón.

“Se está armando una linda gira milonguera: en el transcurso de la semana estamos en la Plaza Grigera de Lomas, en la Plaza San Martín de Turdera, en la Plaza Mitre de Monte Grande y mañana sumaremos la Plaza Roberto Sánchez de Banfield”, contó Martín, muy contento. El objetivo de las jornadas es claro: que el tango siga existiendo y sonando en cada rincón del distrito.

A través de su Facebook, Risoli informa a la comunidad tanguera de Lomas sobre los eventos semanales que se realizan en la zona. Los interesados en sumarse al Encuentro Milonguero de hoy simplemente deben acercarse a la Plaza San Martín a la hora acordada.