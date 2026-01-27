martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026
Desde las 19, a la gorra.

Atardecer a puro tango en Lomas de Zamora: nuevo Encuentro Milonguero en la Plaza Grigera

La Plaza Grigera de Lomas de Zamora recibirá a los amantes del tango en una jornada con baile y música para mantener viva la tradición del género nacional.

La Plaza Grigera de Lomas de Zamora volverá a recibir a los amantes del tango para un nuevo Encuentro Milonguero: durante el evento, que se hará hoy al atardecer, los vecinos van a poder bailar y disfrutar canciones icónicas del 2x4, como así también de otros ritmos nacionales. La entrada es libre y a la gorra.

La milonga, versión veraniega, dará inicio a partir de las 19. El punto de encuentro para los asistentes es la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Sáenz, a metros del Palacio Municipal. El espacio público central de Lomas servirá como sitio de unión entre los fanáticos del tango, quienes además de divertirse buscarán que la llama del género nacional siga encendida en el distrito.

La milonga es abierta y a la gorra.
Hoy, desde las 19.

Vuelven los encuentros milongueros a la Plaza Grigera

Estrenan espacio.

La Plaza Grigera como punto de unión para fomentar el tango

A cargo del profesor Martín Risoli (con más de cuatro décadas de trayectoria en enseñanza) y su colega Silvia Barba, “la milonga está pensada para que los adultos, con o sin experiencia en la pista, puedan aprovechar el espacio para aprender los primeros pasos del tango o pulir técnicas y coreografías”. De todas maneras, la jornada está disponible para que las nuevas generaciones se acerquen y sean parte del recambio generacional en el tango.

486324132_651752434066571_2226727224683472960_n
El evento se hará en la Plaza Grigera y está a disposición de todos los vecinos.

Entre tanda y tanda, los organizadores del evento repartirán bebidas para hacer más amena la jornada, que busca seguir sumando fanáticos del 2x4 en la zona. Además de las milongas organizadas en la Plaza Grigera, Risoli suele llevar a cabo otros eventos similares en la Plaza San Martín de Turdera y en el Centro Cultural Alfredo De Angelis de Banfield, todos a precios populares y accesibles para los vecinos.

Mediante sus redes sociales, Martín Risoli suele mantener informada a la comunidad tanguera de Lomas sobre los eventos semanales que surgen en la zona. Los interesados en sumarse al Encuentro Milonguero de hoy simplemente deben acercarse a la Plaza Grigera a la hora acordada.

