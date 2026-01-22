El artista de Lomas de Zamora Zhae deslumbró en "Un poco de ruido" y conquistó las redes

Zhae fue invitado a "Un poco de ruido" y deslumbró a todos con su voz. "Nunca la pasé tan bien en un stream. Me dieron mucha confianza desde el principio", admitió Alejo.

El artista de Lomas de Zamora Alejo Álvarez, que supo brillar en La Voz Argentina 2022, movilizó las redes sociales con su presencia en el icónico programa “Un poco de ruido”, donde cantó algunos covers y mostró su nueva faceta dentro de la cumbia.

Zhae, como es conocido artísticamente el talentoso cantante, dialogó en exclusiva con el Diario La Unión y contó cómo fue que se dio su participación en el programa “Un poco de ruido”. “Me mandaron la solicitud por Instagram e inmediatamente Pinky, el conductor, me habló. Él me dijo que todo su entorno ya me conocía y me invitó a participar del programa de ayer”, detalló, aún sin poder creer lo sucedido.

IMG_6742 Alejo, oriundo de Lomas, cautivó a los fans con temas reversionados en cumbia. Con su destacada voz, ideal para temas melódicos, Alejo supo cautivar a sus seguidores luego de su exitosa participación en La Voz Argentina 2022. A través de sus redes sociales y sus plataformas digitales subió constante contenido, tanto de covers como de canciones propias.

De Lomas de Zamora al mundo: el talento de Zhae, sin límites Lo cierto es que, durante el último tiempo, se inclinó mucho más a reversionar canciones en cumbia ya que "es un género en el cual se puede lucir la voz y queda muy bien para el verano". Sus recientes interpretaciones, especialmente el cover de "Andalucía" (canción de Luis Fonsi) y de "Hero" (de Sterling Knight, que sale en la película de Disney Starstruck: Mi Novio es una Súperestrella), despertaron el interés de Pinky, que lo invitó a ser parte de uno de los programas del exitoso ciclo que se emite por YouTube y TikTok.

En el programa, el oriundo de Llavallol cantó las canciones "Y, ¿si fuera ella?", de Alejandro Sanz, la mencionada "Hero" y "Dígale", de David Bisbal, entre otros temas. Los clips que subió a sus redes sociales se llenaron de "Me Gusta" y comentarios positivos y llenos de buenas energías por parte de los usuarios. De esta manera, Zhae continúa consolidando su carrera artística y ampliando su público. Con presencia activa en redes sociales y nuevos proyectos en camino, el cantante de Lomas de Zamora sigue demostrando que su carrera seguirá en crecimiento constante. Zhae sigue deslumbrando con su talento. Su carrera crece a pasos agigantados.

